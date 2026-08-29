台南市社區水域安全宣導水上嘉年華 新營體育場熱鬧登場

為提升民眾水域安全意識，台南市體育總會水中運動蹼泳委員會今（29）日於新營體育場游泳池舉辦「115年台南市社區水域安全宣導水上嘉年華活動」，結合水域安全宣導、專業教學、趣味闖關及親子水上遊樂，透過寓教於樂的方式，讓大小朋友在享受玩水樂趣的同時，也能建立正確的防溺、自救及安全觀念。

活動由銘晟運動事業有限公司承辦，在陳學銘董事長帶領團隊規劃下，安排多項水上體驗與闖關內容，並邀請台南市鳳凰水上救生協會蔡明慧總幹事及資深教練團隊進行水域安全教學與示範，從戲水安全、防溺觀念，到意外發生時的正確應變方式，讓參與民眾從「知道」進一步做到「會判斷、懂預防、能自救」。

台南市體育總會水中運動蹼泳委員會榮譽顧問、台灣浩億有限公司董事長曾學卿表示，自己長期關心水域安全及游泳運動推廣，希望透過實際體驗，讓孩子與家長真正了解如何辨識危險、預防意外及保護自己，讓「安全親水、快樂玩水」的觀念深入家庭與社區，並感謝王宣貿議員長期對活動的協助與支持，以及沈家鳳議員、各民意代表助理與相關單位到場關心，共同促成本次活動順利進行。

台南市議員王宣貿表示，水域安全不能只靠提醒，更重要的是透過實際教學與體驗，讓孩子真正學會判斷危險、預防事故及基本自救能力。這次活動將水域安全宣導、專業教學、趣味闖關與親子遊樂結合在一起，用孩子願意參與、家長也能共同投入的方式，讓安全觀念自然融入生活。未來也會持續支持相關活動，讓孩子安心親水、快樂玩水，也讓家長更加放心。

台南市體育總會水中運動蹼泳委員會表示，推動游泳運動與水域安全教育，讓安全觀念從校園、家庭延伸至社區，共同打造更安全、友善的親水環境。

「115年台南市社區水域安全宣導水上嘉年華活動」，結合水域安全宣導、專業教學、趣味闖關及親子水上遊樂。圖／臺灣浩億提供