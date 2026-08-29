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嘉義慈善團體聯合助學 17團體捐165萬嘉惠179名學子

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣社會局與社團法人慈善團體聯合協會今天舉辦「2026嘉義地區慈善團體聯合助學暨表揚」，17間慈善團體及善心人士共同捐助165萬1000元，嘉惠179名學子。嘉義縣長翁章梁今天頒發感謝狀，感謝各界長期投入教育扶助，陪伴弱勢學子安心求學。

社會局表示，慈善團體聯合助學表揚自2010年起舉辦，今年邁入第16場，累計有47個企業、宮廟及慈善公益團體投入，捐助經費達1502萬6600元，透過53個社福團體協助弱勢學生申請助學扶助金，累計2342人次受益，減輕弱勢家庭經濟壓力，讓孩子能穩定完成學業。

今年受獎學生之一「小睿」就讀國小三年級，與母親及外祖父母同住，母親獨自扶養，並負擔主要家計，外祖母靠臨時工作分擔家用，外祖父則為身心障礙者。雖家庭面臨經濟及照顧壓力，但「小睿」仍努力學習，成績表現優異，獲選接受助學支持。

翁章梁說，明年開始由賴清德總統提出的0到18歲成長津貼將要啟動，每個月可獲得5000元，每個家庭一年就可以額外得到6萬元，這會改變台灣的社會福利型態，因此過去在為學生做慈善的團體們，也許可以慢慢調整運用的地方，可以幫忙社會更多人。

嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義慈善團體聯合助學，17團體捐165萬元嘉惠179名學子，縣長翁章梁今天頒發感謝狀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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