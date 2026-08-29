台積電先進封裝布局嘉義 22家供應商聯合徵才開出近千職缺

台積電先進封裝布局嘉義，帶動半導體供應鏈人才需求，嘉義縣政府今天攜手台積電資材管理組織及台積電慈善基金會，在創新學院舉辦聯合徵才，22家台積電供應商提供超過100種職缺、近千個工作機會，吸引超過600人到場，最高月薪達6萬元，初步媒合率近5成。

縣長翁章梁表示，台積電是龐大產業，從初期廠房建置、設備裝機到後續量產維運，需要多元職務及人才，不只有高學歷人才能進入高科技產業，從工程、機電、廠務到設備及技術等各項領域，都需要不同專長的人才，希望民眾把握機會尋找適合自己的工作。

台積電慈善基金會執行長彭冠宇指出，透過22家供應商共同徵才，釋出近千個職缺，希望運用台積電的產業鏈力量，有效連結企業人才需求與地方就業資源，透過一次提供多元職缺，讓求職者能直接與供應商交流，形成企業與地方共好的合作模式。

勞青處長陳奕翰說，徵才職缺涵蓋工程、機電、廠務、設備、自動化等領域，多項職缺起薪4萬元以上，部分月薪可達6萬元以上，縣府持續結合職業訓練及就業媒合，可至「嘉義縣產業徵才專區」查詢職缺，9月30日前投遞履歷可參加抽獎，盼讓更多人才留在嘉義就業。

台積電先進封裝廠布局嘉義，22家供應商今天聯合徵才，開出近千個職缺。圖／嘉義縣政府提供