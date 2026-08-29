台日合辦總爺和風文化祭 高知縣傳統工藝特展今明展出

台南市政府文化局與台南市台日文化友好交流基金會舉辦「2026總爺和風文化祭—高知縣傳統工藝特展」，今天在總爺藝文中心開幕，市長黃偉哲與高知縣副知事西森裕哉、縣議會日台友好議員連盟會長弘田兼一、台日交流協會董事長李退之等出席開幕，盼本次文化祭更促進深厚穩固台日雙方交流。

總爺文化中心今明兩天配合推出高知夏日祭典系列活動，安排「高知夏日祭典夜來祭(YOSAKOI)」、「高知無形文化財－赤野獅子舞」及樂風典雅的「華之和音」等9場演出。

台南與高知的吉祥物菜奇鴨與黑潮君現場相見歡。活動也另規畫土佐酒桌文化體驗、和紙製作等10多場工作坊，並邀集高知柚子特色產品、冰品及在地特色市集，讓市民於觀展時能透過聽覺、味覺與親手體驗，感受高知充滿活力的夏日文化。

本次展出工藝作品來自日本四國高知縣傳統工藝79件。包含土佐和紙及土佐鍛造刃物2項國家指定傳統工藝品，以及土佐硯、土佐古代塗、土佐風箏、高知旗幟等4項縣指定工藝。

另展出虎斑竹、尾戶燒、土佐漆器及童玩等生活工藝。種類涵蓋紙、金屬、陶土、竹材及漆器，呈現高知縣工藝多元深厚文化底蘊，也讓觀展者看見其「從風土走入生活、再由生活淬鍊成工藝」的文化脈絡。

黃偉哲表示，總爺和風文化祭已辦14年，每次市民都熱烈迴響，今年特別邀請高知縣來台，期盼透過工藝、祭典與飲食等多元文化交流，持續深化台南與高知的友誼。高知縣有山、海、河流交織自然環境，孕育獨具特色生活與工藝文化，此次不只是作品展示，更讓民眾透過工藝認識高知土地與生活。

高知縣副知事西森裕哉表示，很高興能透過此次展覽，將高知珍貴的工藝與文化帶到台南，讓台南市民近距離感受高知工藝之美與高知人的熱情。

文化局表示，12月13日前每日上午9時至下午5時展出，歡迎市民及各界走進總爺，欣賞來自高知的傳統工藝，感受山海孕育的土佐文化，並共同見證台日文化交流持續發生美好篇章。

台日合辦總爺和風文化祭高知縣傳統工藝特展，今明高知夏日祭典系列活動。圖／台南市政府提供

台日合辦總爺和風文化祭高知縣傳統工藝特展，今明高知夏日祭典系列活動。圖／台南市政府提供