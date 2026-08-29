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日本高知縣傳統工藝特展台南總爺開幕 深化台日交流
2026總爺和風文化祭「高知縣傳統工藝特展」，今天在台南麻豆區總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，展出日本四國高知縣79件經典工藝作品，讓台日交流及友誼更深厚穩固。
台南市長黃偉哲及高知縣副知事西森裕哉、高知縣議會日台友好議員連盟會長弘田兼一等人，今天出席「高知縣傳統工藝特展」開幕儀式，讓台日透過文化祭深入交流。
黃偉哲表示，總爺和風文化祭邁入第14年，今年邀來高知縣，以工藝、祭典與飲食等文化交流，持續深化台南與高知友誼。
西森裕哉則說，此次展覽將高知工藝文化帶到台南，讓人近距離感受高知工藝之美與高知人的熱情。
市府說明，特展工藝作品包含土佐和紙及土佐鍛造刃物2項國家指定傳統工藝品，以及土佐硯、土佐古代塗、土佐風箏、高知旗幟4項縣指定工藝。
特展也展出虎斑竹、尾戶燒、土佐漆器及童玩等生活工藝，種類涵蓋紙、金屬、陶土、竹材及漆器，呈現高知縣工藝多元深厚的文化底蘊。
總爺藝文中心今、明2天更推出高知夏日祭典系列活動，安排「高知夏日祭典夜來祭（YOSAKOI）」、「高知無形文化財－赤野獅子舞」及樂風典雅的「華之和音」等9場演出。
活動另規劃土佐酒桌文化體驗、和紙製作、嗚子彩繪等十多場工作坊，且邀集高知柚子特色產品、冰品及在地特色市集，讓人感受高知充滿活力的夏日文化。
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