北外環四期「卡」文賢抽水站將遷移？南市府已覓地等中央決策

台南安平往來南科的重要聯絡道路北外環，目前進入最後一段四期用地取得及細部設計階段。議員指出，為配合北外環工程，文賢抽水站將遷離，雖市府表示目前尚未定案，但據了解中央已有決策方向，市府也已開始覓地。他要求，若確定遷站，務必遵循「先建後拆」，確保新站完成並啟用後，才能拆除舊站，避免地方面臨淹水威脅。

市長黃偉哲表示，文賢抽水站未來是否遷移將視中央最後決定，市府會配合辦理並先行規畫。

許至椿指出，北外環道路規畫將牽動既有抽水站及周邊交通動線，若確定遷移，地方政府後續還涉及用地取得、都市計畫變更等工作，市府應盡早掌握，不能以「中央尚未正式通知」為由被動等待，避免中央政策確定後才開始準備，影響整體工程進度，。

水利局指出，文賢抽水站因位處北外環道路第四期工程向西延伸的關鍵路線，受限於既有抽水站及鹽水溪堤岸空間，該路段目前僅能規畫雙向二車道。為完善北外環全線雙向四車道配置，並同步提升區域防洪能力，中央規畫將文賢抽水站遷建；如確定遷建，後續將辦理都市計畫通盤檢討及變更作業。

許至椿指出，目前評估中的抽水站遷移地點位於北外環東側一帶，部分土地原規畫為公園用地，但仍屬私有土地、尚未完成徵收，市府是否已辦理都市計畫變更。

水利局表示，目前規畫辦理觀海橋旁「綠13」用地都市計畫變更，作為文賢抽水站遷站預留用地。若確定遷移，將積極向中央爭取經費，並藉此擴大抽水站前池空間，改善現有前池容量不足及起抽水位不易控制等問題。

水利局強調，將秉持「先建後拆」原則，先完成新抽水站設計及興建，確保北區防汛業務銜接完備、安全無虞後，才拆除原文賢抽水站，並提升抽排效能、降低大港社區淹水風險，也為北外環拓寬至雙向四車道創造必要空間。