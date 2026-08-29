「南瀛春夢」會員聯展 不同世代書法風景歸仁文化中心展出

台南市府文化局主辦、南瀛書法學會舉辦「南瀛春夢－2026南瀛書法學會會員聯展」，今天在歸仁文化中心開幕，將展出近百件篆、隸、楷、行、草等不同手法作品到9月13日。

歸仁文化中心表示，今年聯展集結會員近百件作品，創作內容從古典詩詞、經典文學到地方文化、人生哲思及現代書藝。不同年齡與學習背景會員創作同場展出，讓觀眾看見書法除臨古與傳承，還能走進今天的生活。

會員聯展讓會員彼此觀摩、交流創作。今年近百件作品中有人從傳統碑帖出發，有人從古典文學尋找題材，也有人把台南的地方記憶、現代造形及個人對生活感受寫進作品。

學會表示，蔡玉蓮以220公分直幅行草書寫辛棄疾「滿江紅．中秋寄遠」，大尺幅展現行草線條與章法的節奏；王朝宗從「易經」乾卦取得靈感創作「飛龍抱福」，重新組合文字、造形與傳統哲思。鄭枝南則以「運河趣賞」書寫地方記憶，讓書法與土地連結；曾遜祥的「美的境界──留白」則從留白思考書法的空間與美感。

今年展場外出現沒有刻意安排亮點，書法、書畫、陶藝及藝文界等許多祝福是提筆寫的「筆卷開霞墨卷香」、「圓滿成功」、「翰逸神飛墨飄香」、「墨花爭露蘊古今」、「南瀛春夢境界高」不同尺寸、不同紙色、不同書體的賀墨，有的蒼勁、有的瀟灑，也有書畫合璧作品。學會索性集中陳列，意外成為畫廊外的「微型展覽」。

「南瀛春夢」會員聯展近百作品，寫出不同世代書法風景歸仁文化中心展出。圖／主辦單位提供供

「南瀛春夢」會員聯展近百作品，寫出不同世代書法風景歸仁文化中心展出。圖／主辦單位提供供

「南瀛春夢」會員聯展近百作品，寫出不同世代書法風景歸仁文化中心展出。圖／主辦單位提供供

「南瀛春夢」會員聯展近百作品，寫出不同世代書法風景歸仁文化中心展出。圖／主辦單位提供供