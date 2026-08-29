大埤鄉長泛藍人選出爐 張麗善力挺農會退休職員謝憲昇披戰袍

雲林縣大埤鄉長選戰升溫，泛藍陣營歷經一段時間「難產」，終於敲定由大埤鄉農會退休職員謝憲昇披戰袍。51歲的謝憲昇今天在大埤鄉聯美村保廷宮前舉辦「團結出發大會」，宣布參選，縣長張麗善、現任鄉長林森寳、縣農會總幹事陳志揚等人到場力挺。張麗善直言，謝憲昇是「千呼萬喚始出來」的人選，盼鄉親支持他接棒，延續林森寳8年鄉政成果。

張麗善表示，她從去年就開始關心大埤鄉長人選，也曾拜託許多人投入選戰，但一直找不到合適人選，直到謝憲昇願意承擔重責大任，才讓泛藍陣營人選底定，「千呼萬喚始出來」。

她也肯定林森寳擔任鄉長8年來，將鄉政經營得很好，許多建設仍需要持續推動與完成，因此希望謝憲昇能接棒延續，「懇託大家支持謝憲昇」，讓大埤鄉政績不間斷。

謝憲昇表示，過去在農會基層服務，長期與農民及地方鄉親互動，最了解基層需求，「鄉親的事，就是地方的事」，對他而言，大埤鄉長不是一個頭銜，而是更大的責任。

謝憲昇過去任職大埤鄉農會，曾負責會務、推廣及供銷等工作，為人客氣熱心，與農民互動密切；去年退休後經營農藥行。談起投入選戰，他坦言家中沒有從政背景，自己過去也從沒想過要從政，是地方鄉親不斷鼓勵，希望他能擴大服務，經過思考後，他決定接受挑戰，盼延續張麗善及林森寳任內尚未完成的工程與建設，為家鄉服務，讓大埤鄉持續進步。

隨著謝憲昇確定參選，大埤鄉長選戰也正式形成「三腳督」。除了民進黨提名的陳世彬，退休斗南警分局偵查佐黃富昭也已表態參選，加上謝憲昇投入，三方角力態勢成形，地方選情逐漸升溫。

雲林縣大埤鄉長選戰升溫，泛藍陣營歷經一段時間「難產」，終於敲定由大埤鄉農會退休職員謝憲昇（右四）披戰袍。記者陳雅玲／攝影