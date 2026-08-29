寵物家庭增加 斗六市長參選人賴淑娞推森林寵物公園政見

雲林縣斗六市長參選人賴淑娞今天舉行記者會，提出三大公園建設願景，包括打造中央公園、梅湖公園及森林寵物公園。賴淑娞表示，飼養寵物的家庭增加，但斗六市並無毛小孩專屬活動空間，盼藉此提供毛孩專屬活動空間，讓飼主與寵物有更安全、舒適的去處。

賴淑娞表示，隨著飼養寵物的家庭增加，斗六市區對寵物友善公共空間的需求也愈來愈高，不少飼主帶毛孩外出，仍缺乏適合活動、奔跑的專屬場域，因此規畫以環保運動公園既有綠地為基礎，打造「森林寵物公園」，讓寵物家庭能親近自然，也增加市民休閒運動的選擇。

她指出，森林寵物公園將以既有自然環境為基礎，打造適合飼主及寵物活動的空間，讓飼主可以安心遛狗、陪伴毛孩，並透過綠地、樹林與休憩空間的整合，讓寵物公園不只是「遛狗的地方」，也能成為人與寵物共享的戶外休閒場域。

除了寵物公園，賴淑娞也提出中央公園及梅湖公園規畫，她表示，中央公園將以親水公園基地為基礎，邀請園藝及園林造景專家導入「城市花園」概念，打造市中心的花園運動公園，提供市民休憩、運動的空間，並逐步推動斗六成為友善的花園城市。

至於梅湖公園，則以湖山水庫為基點，串聯梅林、湖山一帶自然環境及景點，整合溪流整治、滯洪、生態保育、公園、運動及觀光等功能，打造帶狀休憩及觀光廊道。