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南市府把握南鐵地下化契機 改善舊城區水路系統
台南市政府今天表示，將把握台南鐵路地下化契機，徹底檢討及改善舊城區長年受限鐵路阻隔水路系統，全面打造防洪網絡。
南鐵地下化工程施工超過6年，地方關切是否可能引發北區里鄰積淹水，南市府說，南鐵地下化是縫合舊城區、重新梳理都市水文關鍵轉折點，工務局已展開下水道規劃檢討及基本設計，舊城區水路改造與排水改善工程經費初估約需新台幣3.6億元。
此外，市府將結合未來綠園道工程，全面翻新周邊排水與分洪網路。水利局說，綠園道規劃已將排水及分洪納入整體考量，預定在園道新設側溝式箱涵，截流鐵路東側長榮新城及實踐街周邊雨水逕流，導引到既有雨水箱涵排放到柴頭港溪。
市府表示，未來隨南鐵地下化完工及綠園道成形，周邊排水設施將徹底升級，從根本翻轉舊城區防洪體質，讓台南都市發展與水環境同步邁向新紀元。
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