南市府把握南鐵地下化契機 改善舊城區水路系統

台南市政府自去年起率全國之先推動護理人力留任獎勵措施，投入480萬元獎勵經費，鼓勵醫療院所改善護理執業條件、建立留任制度及打造友善職場環境。市府統計，台南市護理執業人數一年增加411人，顯示政策已逐步展現成效。市長黃偉哲表示，希望透過合理工作負荷及實質獎勵，讓護理人員安心留任，創造病人、護理人員與醫院多贏局面。

2026-08-29 09:50