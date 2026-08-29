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公車「延遲3秒起步」 南市交通局：從敬老卡使用及醫院熱區試辦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李偉哲要求試辦公車「延遲3秒起步」，交通局長王銘德表示已積極研議試辦。圖／取自台南市議會直播
台南市議員李偉哲要求試辦公車「延遲3秒起步」，交通局長王銘德表示已積極研議試辦。圖／取自台南市議會直播

為防範長者摔傷，南市議員建議借鏡台北市經驗評估推動市區公車「延遲3秒起步」及語音提醒等保護措施，交通局表示，預計9月份邀集客運業者開會，研議在台南試辦「延遲3秒起步」措施的實際可行做法，希望能為市民朋友打造更安全、友善、溫暖的搭車環境。

市議員李偉智質詢時指出，公車關門後延後3秒再啟動的措施，涉及長輩及就醫民眾搭乘安全，要求交通局確認試辦路線及啟動時程，讓有需求的乘客獲得更友善的搭乘服務。

交通局長王銘德表示，目前相關措施會先從票證資料分析，找出較適合試辦的路線，技術上應沒有問題，後續可在現有公車到站報播系統中進行處理；至於公車關門後延後3秒送電，若涉及車輛機械原理及所需反應時間，也會一併處理。

交通局指出，隨著近年來大客車陸續汰舊換新，電動大客車的油門反應比傳統柴油車來得更加靈敏，為了避免車輛起步時太快而造成乘客不舒服，交通局早已要求客運業者加強輔導駕駛員調整開車習慣，降低猛踩油門的感覺。

此外，針對台北市今年7月至9月在長距離且路況複雜的民權幹線與內湖幹線試辦「延遲3秒起步」作法，包含柴油車由駕駛關門後自行等待3秒再踩油門，以及電動車設定為車門關閉3秒後才輸出動力起步，交通局正密切關注並進行滾動式檢討。

交通局目前正積極請6家公車業者與電子票證公司幫忙，調閱前一年度敬老卡在各路線的使用率，並將針對行經醫療院所的公車路線進行大數據評估。

王銘德指出，預計試辦的3條路線仍在蒐集相關資料，尚未最後確認。考量台南幾所大型醫院及醫學中心與就醫服務關係密切，這類路線可能有較多長輩搭乘，即使長輩人數不一定較多，回診或接受治療的民眾也可能因行動不便，更需要相關服務，因此將列入試辦路線評估。

李偉智要求交通局，確認試辦路線及啟動時間後，應對外做好交通宣傳，讓民眾了解政策內容及適用路線。

交通局說，為保障全體乘客特別是長輩的乘車安全，交通局嚴格要求6家市區公車業者，務必督促所屬駕駛員在乘客上下車過程中，一定要等到旅客上車坐好或站穩、以及下車完全離開後，才可以啟動開車，確保每一位乘客的安全。

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