「龍藏經」走進嘉義監獄 收容人彩沙創作寄祝福修復親情

故宮國寶「龍藏經」近期掀起參觀熱潮，嘉義監獄今年與故宮南院合作，舉辦收容人藝術手作課程，讓國寶走進矯正教育現場，將「龍藏經」的歷史與藝術元素融入創作，打造獨一無二彩沙畫作，並鼓勵收容人把親手完成作品寄給家人，讓藝術成為修復親情的橋梁。

嘉義監獄表示，故宮2024年將「龍藏經」指定為國寶，南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展也定期展出其中一函。手作課程由故宮南院人員帶領收容人認識「龍藏經」歷史、藝術及裝幀特色，再將圖像與色彩轉化為創作素材，讓收容人創作藝術作品。

嘉義監獄介紹，課程以藏文「嗡」吉祥意涵為發想，參考沙壇城創作概念，讓收容人運用彩沙及白膠，一層層鋪陳色彩，完成帶有「龍藏經」藝術元素的吉祥藝術卡。看似簡單的撒沙，實際上需要控制用量、排列及黏貼力道，收容人在反覆嘗試過程中練習耐心與專注。

嘉義監獄指出，課程針對身心障礙、高齡及長刑期收容人，「龍藏經」修造歷史具有祈福與孝親意涵，對長期服刑收容人而言，家庭關係需時間重新建立，鼓勵大家將作品寄回家，透過一張親手製作的卡片，傳達思念、感謝或改變決心，成為重新開啟家庭對話起點。

嘉義監獄今年攜手故宮南院舉辦手作課程，收容人以國寶「龍藏經」為發想，創作彩沙畫作寄給家人。圖／嘉義監獄提供