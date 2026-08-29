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台南鐵路地下化阻排水？議員轟原本不淹變淹水 市府拚整體改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化進入最後倒數，「台南車站」9月10日先揭牌，預計提前10月中旬通車，但近期豪雨周邊社區接連發生淹水災情，議員指鐵路地下化結構完成面高於周邊低窪地區，改變原有雨水流向，原本不淹的地區淹水。市府說已重新規畫整體排水，預計爭取逾18億元改善，從從實踐街、開元路施作排水箱涵，將水導入柴頭港溪。

市議員許至椿指出，北區長勝里正安社區活動中心周邊屬於舊部落及地勢較低地區，過去鐵路尚未地下化時，周邊雨水可自然往鐵路排水系統流動，原有排水並無太大問題；但鐵路地下化後，地下結構可能阻隔原有排水路徑，讓雨水無法順利排出。

他指出，6月26日大雨期間，鐵路地下化工程周邊就曾出現排水問題，通知工程單位啟動抽水馬達協助排水，但相關情形8月再次發生，質疑地下化完成後，原本可自然流向鐵路的雨水若因地下結構阻隔，僅靠內水抽排並無法完全解決問題。

許至椿說，應從整體地形及水流方向重新檢討，不能只依靠抽水機「治標」，應設法讓外來雨水有順暢的排放出口，建議利用鐵路地下化兩側空間，設置較大容量的排水系統，將東側開元路、北園街及周邊地區雨水導引至北側柴頭港排水。

水利局指出，鐵路地下化工程將原有排水路徑改為暗溝，大雨時可能因暗溝排水不及而發生倒灌，導致北區開元路橋旁長勝里、開元里逢豪雨即有淹水風險。市府已全面擬定短、中、長期因應對策，短期由鐵道局緊急加裝逆止閥，阻擋外水流入，並設置強制抽水設備，降低災害風險。

水利局長邱忠川表示，將從地形及水流方向全面檢視排水問題，工務局規畫綠園道時，也已將排水及分洪納入整體考量。未來配合綠園道施工，將重新檢討地下化工程周邊整體排水系統，設置完善箱涵及相關排水設施。

其中，綠園道內將新設側溝式箱涵，截流鐵路東側長榮新城及實踐街周邊雨水逕流，再導引至實踐街85巷既有雨水箱涵，排放至柴頭港溪，這項工程經費初估約3.6億元，目前已由工務局辦理下水道規畫檢討及基本設計，盼透過中長期工程從根本改善沿線低窪地區淹水問題。

台南車站地下化工程已完工，包括地下車站月台、穿堂及旅客服務設施進度，預計9月10日揭牌，10月中旬啟用。圖／南市府提供
台南車站地下化工程已完工，包括地下車站月台、穿堂及旅客服務設施進度，預計9月10日揭牌，10月中旬啟用。圖／南市府提供

台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計10月中旬接軌地下通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影

台南市議員許至椿質詢指鐵路地下化工程，導致周邊社區淹水，水利局長邱忠川說明已重新規畫整體排水系統。圖／取自台南市議會直播
台南市議員許至椿質詢指鐵路地下化工程，導致周邊社區淹水，水利局長邱忠川說明已重新規畫整體排水系統。圖／取自台南市議會直播

議員 淹水 台南

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