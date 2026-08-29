台南編480萬拚留才有成 護理人力增411人、奇美3院全回饋護理師

台南市政府自去年起率全國之先推動護理人力留任獎勵措施，投入480萬元獎勵經費，鼓勵醫療院所改善護理執業條件、建立留任制度及打造友善職場環境。市府統計，台南市護理執業人數一年增加411人，顯示政策已逐步展現成效。市長黃偉哲表示，希望透過合理工作負荷及實質獎勵，讓護理人員安心留任，創造病人、護理人員與醫院多贏局面。

響應市府護理人力留任政策，奇美醫療體系旗下永康奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院，28日舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚在臨床照護、病人安全、品質改善、跨團隊合作及護理創新等領域表現優異的護理團隊與個人，透過建立專業典範，鼓勵護理人員持續精進照護品質。

奇美醫療體系參與市府「114-115年護理人力留任獎勵試辦計畫」，其中永康奇美醫院、柳營奇美醫院獲「醫院營造護理人員友善環境獎」特優，佳里奇美醫院獲優等，三院共獲得171萬元獎勵金，占市府整體480萬元獎勵經費約35.6%。奇美醫療體系決定將獲得的獎勵經費全數回饋第一線護理同仁，辦理表揚活動，將政策支持轉化為對護理人員的實質肯定。

黃偉哲表示，市府去年起編列約480萬元，鼓勵醫療院所留任護理人員，奇美體系3家醫院此次共獲171萬元獎勵，顯示醫療院所對護理人員的支持與投入。他指出，護理師長期站在醫療第一線守護市民健康，除了提供實質獎勵，也希望透過制度上的肯定，營造安心工作的環境，讓現有護理師願意留任，也吸引更多新進護理人員投入護理工作。

奇美醫院院長林宏榮表示，感謝市府透過獎勵計畫給予醫療院所及第一線護理人員支持，院方將這份肯定進一步回饋給護理同仁。他說，奇美醫院秉持創辦人許文龍「別人不做的醫療，我們來做」理念，持續投入具挑戰性的醫療工作，而要完成這些工作，需要護理師以溫柔的手、溫暖的心共同投入。護理師是醫療照護能夠真正落實的重要一環，因此院方非常重視護理人員的付出。

永康奇美居家護理所護理長陳惠滿指出，目前護理人力流失情況嚴重，透過實質回饋與獎勵，讓護理師感受到肯定與支持，不僅能鼓勵臨床護理人員，也能讓大家更清楚照護目標，持續把病人照顧好。

奇美醫院專案副院長兼護理部總監陳綉琴表示，留住護理人才最重要的不只是制度，更要讓專業被看見、讓付出被肯定。此次表揚不只是獎勵優秀護理人員，更希望透過典範分享與經驗傳承，讓卓越護理成果持續擴散。

她表示，近年三院區持續推動創新照護模式、品質改善專案及跨專業合作，從照護模式創新、護理研究與創新應用、病人安全、跨專業整合照護到優良臨床照護等面向持續精進，期盼透過標竿學習帶動三院區共同成長，提升整體醫療照護品質。

典禮除黃偉哲出席外，奇美醫療財團法人奇美醫院經營決策委員會副主委暨奇美醫院院長林宏榮、柳營奇美醫院院長周偉倪、佳里奇美醫院院長田宇峯也共同參與，與三院區護理主管及護理同仁共同見證護理專業成果，展現奇美醫療體系持續投入護理人才培育及友善職場的行動。

奇美醫療體系舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院在臨床照護、病人安全、品質改善與護理創新等領域表現優異的護理團隊及個人。圖／奇美醫院提供

奇美醫療體系舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院在臨床照護、病人安全、品質改善與護理創新等領域表現優異的護理團隊及個人。圖／奇美醫院提供

奇美醫療體系舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院在臨床照護、病人安全、品質改善與護理創新等領域表現優異的護理團隊及個人。圖／奇美醫院提供

奇美醫療體系舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院在臨床照護、病人安全、品質改善與護理創新等領域表現優異的護理團隊及個人。圖／奇美醫院提供

奇美醫療體系舉辦「115年卓越護理團體暨優良護理師表揚典禮」，表揚奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院在臨床照護、病人安全、品質改善與護理創新等領域表現優異的護理團隊及個人。圖／奇美醫院提供