9月進駐 霹靂接手雲林布袋戲館

雲林布袋戲館九月起由霹靂國際多媒體接手營運，九月下旬配合「雲林國際偶戲節」試營運，期望將場館打造為「台灣布袋戲文化基地」；另外，台南市熱氣球派對也要在九月五日、六日於市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，安排熱氣球繫留體驗，從高空欣賞古都與運河景致。

文化觀光處長謝明璇表示，原經營合約今年八月三十一日屆期，縣府重新招標評選，由霹靂國際多媒體取得營運權，將先進行館舍盤點、空間整理、人員及服務流程建置，並同步籌備後續活動，預計九月下旬配合雲林國際偶戲節試營運。

霹靂表示，希望將數十年累積的內容製作、戲偶、操偶、編劇、口白、影像製作、角色IP、商品開發、行銷及跨界合作等產業資源導入場館，不只帶進品牌與戲迷，更串聯不同流派、劇團、藝師及新世代創作者，將場館打造為「台灣布袋戲文化基地」。

台南熱氣球派對九月五日及六日登場，有熱氣球繫留體驗、光雕、無人機等活動。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀旅局長林國華表示，活動兩天每天上午、下午各安排一場熱氣球繫留體驗，每場配置三顆繫留球，約可供一百二十人搭乘，採現場報名，每人五百元，另有街頭藝人表演、氣墊遊戲、闖關活動及特色市集等內容，五日晚間推出「光雕及無人機展演」。當日下午二時起提供免費接駁車，往返台南轉運站與活動會場南島路。活動期間周邊道路也實施交管。

台南市長黃偉哲指出，熱氣球活動深受親子家庭及遊客喜愛，今年再次選在市區舉辦，希望降低參與門檻，也鼓勵遊客結合台南住宿、美食及周邊景點，規畫兩天一夜或三天兩夜小旅行，白天暢遊古都、夜間欣賞精彩展演。