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中秋禮盒訂單還差1萬盒 黃偉哲喊話「預算被刪、愛心不減」挺弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供
台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供

中秋佳節將至，為守護身心障礙朋友的工作機會與自立尊嚴，台南市長黃偉哲呼籲各界優先選購台南市各身心障礙福利機構及庇護工場推出的中秋禮盒，展現「預算被刪，愛心不減」的溫暖力量。

社會局長郭乃文表示，今年台南市身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出中秋禮盒，品項從蛋黃酥、手工餅乾、糕點、特色伴手禮到精美皮件、手工皂等生活手作小物，種類豐富多元，非常適合揪團訂購。然而，受到近期訂單波動影響，目前約有1萬多盒的訂單目標尚未達標。

為了協助尚未達標的身障團體順利完售、度過難關，市府呼籲社會大眾與企業團體一起發起「中秋團購」，期盼各界發揮「同事揪團買、親友一起訂」的力量，用實際行動為身心障礙朋友守住工作與自立尊嚴。

社會局整理台南市庇護工場「秋節禮盒型錄」，瑞復益智中心「漁光小舖」結合智青彩繪創作，推出「形狀王國禮盒」，搭配核桃糕與堅果塔，將智青的創意巧思融入中秋好禮；鴻佳啟能庇護中心「喜鵲兒之屋」推出內含低溫烘焙柚香酥的「童趣蒔光」禮盒。

心智障礙關顧協會「展翼烘焙坊」推出蛋黃酥及手工餅乾，展現身心障礙者在烘焙技能上的學習成果；美善基金會推出結合智青手作陶盤與連得堂煎餅的「樂陶禮盒」，讓手作工藝與在地美味相互交織；朝興啟能中心推出精選低溫烘焙蛋黃酥、綠豆椪及芋泥酥的「秋嗨嗨－中式綜合月餅禮盒」。

喜憨兒台南庇護工場推出「烏金干貝醬禮盒」；喜憨兒「喜歡你咖啡」台南市府店推出多款Q餅禮盒；蓮心園社福慈善事業基金會則推出香酥蛋捲搭配手工釀製紫蘇梅「紫蘇梅＋蛋捲」禮盒，呈現樸實而細緻的手作風味；台南市腦性麻痺之友協會則推出「季節限定果乾禮盒」，以天然果乾傳遞健康美味。

也有融入更多創意與生活元素的禮盒選擇，復健青年勵進會「玩皮工坊」結合身心障礙者與在地婦女的力量，推出「幸福同行」皮件禮盒組；慈光心智協會則推出手工吊飾、手工皂等特色禮盒，從傳統糕點、特色食品到生活手作小物，展現身心障礙者多元的工作能力與創作成果。

社會局表示，每一盒禮盒，都有身心障礙者反覆練習、努力不懈的成果。「買的不只是節慶美味，更是對身心障礙者能力的支持與肯定」。線上訂購資訊請至台南市政府社會局網站「最新消息」或「台南好心意」網站（https://sites.google.com/view/goodgiftnn/）瀏覽選購，也可洽社會局身心障礙福利科，電話06-2991111分機8652。

台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供
台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供

台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供
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台南市公布庇護工場「秋節禮盒」型錄，市長黃偉哲邀全民揪團選購中秋公益禮盒 挺身障朋友、把愛傳出去。圖／台南市社會局提供
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