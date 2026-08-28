8年施政獲7成肯定 黃偉哲感謝：把市民交付的事情一件一件做好

最新民調顯示，台南市長黃偉哲近8年整體施政滿意度達70.9%，其中20.7%「很滿意」、50.2%「還算滿意」；八大施政領域滿意度更全數突破6成，其中「社會福利與健康照護」以80.6%最高，「觀光與文化」也獲77.0%市民肯定。

黃偉哲強表示，「70.9%的滿意不是終點，而是市民交給市府團隊的一份責任。」距離任期結束還有許多工作要完成，市府團隊會珍惜市民的肯定，把握每一天持續推進各項建設與公共服務，做好城市治理的每一項工作，為台南下一階段發展奠定更穩固的基礎。

黃偉哲也感謝市民對市府團隊的肯定，民調數字是一份鼓勵，更是一份責任，市府會持續把市民關心的大小事做好，讓台南持續進步。

根據「風傳媒」民調，「綜合近8年來的表現，對台南市長黃偉哲整體施政表現滿不滿意」，70.9%受訪者表示滿意，其中20.7%「很滿意」、50.2%「還算滿意」；不滿意者為16.9%，顯示多數受訪市民對近8年台南市政發展給予正面評價。

在各項施政中，「社會福利與健康照護」獲得最高肯定，80.6%受訪市民表示滿意，其中21.7%「很滿意」、58.9%「還算滿意」，不滿意者僅8.9%。

黃偉哲指出，面對高齡化及家庭結構改變，市府持續從長輩照顧、長期照護、弱勢服務及公共衛生等面向整合資源，希望建立更完整的社會安全網，讓有需要的市民都能獲得適切支持。

市府表示，這項結果也與近期外部城市評比相互呼應。「康健雜誌」日前公布「2026永續健康城市大調查」，台南勇奪六都第二，政策規劃更獲評審高度肯定，「康健」並以「以小博大摘銀」形容台南的表現。

另一項獲得高度肯定的是「觀光與文化」，滿意度達77.0%，其中24.8%「很滿意」、52.2%「還算滿意」。近年台南舉辦台灣燈會、台南400等大型活動，並持續推動古蹟保存、文化活動及觀光行銷，透過多元活動與城市行銷，展現台南深厚的文化底蘊與城市魅力。

黃偉哲表示，市長的工作不是追求民調數字，而是把市民交付的事情一件一件做好。台南幅員廣大，各地發展條件與市民需求不同，因此無論重大建設或日常民生服務，市府都努力兼顧城市發展與區域平衡，「市民感受得到的進步，才是真正有意義的施政成果」。

台南市政府表示，此次民調八大施政領域滿意度全數突破6成，從社福、文化、交通到農業等不同面向均獲多數受訪市民正面評價。這份肯定並非集中在單一政策，而是反映市民對城市整體治理的感受。過去近8年，台南歷經疫情、極端氣候及產業轉型等挑戰，市府團隊持續面對問題、解決問題，也會針對仍有改善空間的地方持續檢討精進。

媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供