快訊

獨／球員受傷、場內藏廢棄物…新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅涉偽造文書不起訴

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

王月才挺過2次開顱手術撿回一命 驚傳身體出狀況急取消活動

聽新聞
0:00 / 0:00

8年施政獲7成肯定 黃偉哲感謝：把市民交付的事情一件一件做好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供
媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供

最新民調顯示，台南市長黃偉哲近8年整體施政滿意度達70.9%，其中20.7%「很滿意」、50.2%「還算滿意」；八大施政領域滿意度更全數突破6成，其中「社會福利與健康照護」以80.6%最高，「觀光與文化」也獲77.0%市民肯定。

黃偉哲強表示，「70.9%的滿意不是終點，而是市民交給市府團隊的一份責任。」距離任期結束還有許多工作要完成，市府團隊會珍惜市民的肯定，把握每一天持續推進各項建設與公共服務，做好城市治理的每一項工作，為台南下一階段發展奠定更穩固的基礎。

黃偉哲也感謝市民對市府團隊的肯定，民調數字是一份鼓勵，更是一份責任，市府會持續把市民關心的大小事做好，讓台南持續進步。

根據「風傳媒」民調，「綜合近8年來的表現，對台南市長黃偉哲整體施政表現滿不滿意」，70.9%受訪者表示滿意，其中20.7%「很滿意」、50.2%「還算滿意」；不滿意者為16.9%，顯示多數受訪市民對近8年台南市政發展給予正面評價。

在各項施政中，「社會福利與健康照護」獲得最高肯定，80.6%受訪市民表示滿意，其中21.7%「很滿意」、58.9%「還算滿意」，不滿意者僅8.9%。

黃偉哲指出，面對高齡化及家庭結構改變，市府持續從長輩照顧、長期照護、弱勢服務及公共衛生等面向整合資源，希望建立更完整的社會安全網，讓有需要的市民都能獲得適切支持。

市府表示，這項結果也與近期外部城市評比相互呼應。「康健雜誌」日前公布「2026永續健康城市大調查」，台南勇奪六都第二，政策規劃更獲評審高度肯定，「康健」並以「以小博大摘銀」形容台南的表現。

另一項獲得高度肯定的是「觀光與文化」，滿意度達77.0%，其中24.8%「很滿意」、52.2%「還算滿意」。近年台南舉辦台灣燈會、台南400等大型活動，並持續推動古蹟保存、文化活動及觀光行銷，透過多元活動與城市行銷，展現台南深厚的文化底蘊與城市魅力。

黃偉哲表示，市長的工作不是追求民調數字，而是把市民交付的事情一件一件做好。台南幅員廣大，各地發展條件與市民需求不同，因此無論重大建設或日常民生服務，市府都努力兼顧城市發展與區域平衡，「市民感受得到的進步，才是真正有意義的施政成果」。

台南市政府表示，此次民調八大施政領域滿意度全數突破6成，從社福、文化、交通到農業等不同面向均獲多數受訪市民正面評價。這份肯定並非集中在單一政策，而是反映市民對城市整體治理的感受。過去近8年，台南歷經疫情、極端氣候及產業轉型等挑戰，市府團隊持續面對問題、解決問題，也會針對仍有改善空間的地方持續檢討精進。

媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供
媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供

媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供
媒體今天公布民調，黃偉哲近8年施政獲70.9%市民肯定，其中社福健康滿意度更突破8成。圖／台南市政府提供

台南 民調 黃偉哲

延伸閱讀

台南首條捷運藍線拚動工 總經費327億成立採購廉政平台

台南熱氣球派對9月5、6日安平登場 市區就能體驗欣賞古都風光

樹蔭公平獲奈良美智關注 沈伯洋：選舉能討論市政很幸福

台南0822豪雨災害 房屋稅等減免「從寬、從速、從簡」辦理

相關新聞

嘉義縣首辦「廉政」音樂創作賽徵件至10月12日 獎金最高3萬

嘉義縣今年舉辦廉政音樂原創徵選大賽，開放全國高中職、大專校院學生及社會人士參加，徵件內容以「廉潔誠信」為主題，曲風不限，流行、民謠、RAP、爵士等皆可，不得使用AI製作，獎金最高3萬。縣長翁章梁今天邀具備音樂才華的民眾踴躍投稿，傳遞光明的正向能量。

台南捷運藍線拚發包 施工「黑暗期」交通、商圈衝擊大

台南捷運第一期藍線工程已進入招標前置階段，統包工程目前已上網公告招標，預計9月底截止投標，南市議員蔡筱薇質疑市長黃偉哲卸任前能否順利動工？且後續施工對沿線交通及商圈造成的衝擊，尤其目前中華東路周邊已有店家反映人行步道等工程影響生意，甚至出現歇業情形，要求市府提前規畫施工期間配套，避免進入「施工黑暗期」。

嘉義縣拚2035年終結原鄉、外配肺結核 6504人完成潛伏感染篩檢

嘉義縣衛生局推動「阿里山鄉Free TB」及「外籍配偶潛伏結核篩檢」專案，針對原鄉及外籍配偶等族群強化結核病防治，累計完成6504人潛伏結核感染篩檢，縣長翁章梁今天參加成果發表會，盼透過主動篩檢及早發現、治療，朝2035年消除結核病目標邁進。

一年只賣一次 雲林隱藏版不二坊蛋黃酥今開放預購

中秋節將至，雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」，年年開放預購即秒殺額滿，今年即日起開放預購，預計分5天出貨。

台南0822豪雨災害 房屋稅等減免「從寬、從速、從簡」辦理

0822連日低壓帶強降雨造成部分地區淹水，台南市政府財政稅務局表示將秉持市長黃偉哲指示採「從寬、從速、從簡」原則協助民眾辦理房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅減免，以減輕受災市民經濟負擔。

台南熱氣球派對9月5、6日安平登場 市區就能體驗欣賞古都風光

台南熱氣球派對將於9月5日至6日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，台南市觀光旅遊局規畫熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊遊戲、闖關活動及特色市集等內容，從清晨、午後一路延續至夜間，邀請全台民眾到台南感受熱氣球升空的浪漫與城市派對的熱鬧氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。