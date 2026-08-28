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2026光織影舞主視覺登場 「小熊維尼」打造療癒光影森林
嘉義市「光織影舞」邁入第7年，今年以迪士尼「小熊維尼」100周年為主題，結合戶外地景與光影變幻，9月25日至10月11日將北香湖公園打造為「光影森林」，市長黃敏惠邀請大家走進充滿童趣與想像力的「光影森林」。
黃敏惠表示，今年適逢小熊維尼原作出版100周年，全球各地展開多項慶祝活動，嘉義市非常榮幸躬逢其盛，運用光影藝術重新轉繹這部世紀經典，讓熟悉的故事在夜色中煥發全新魅力，歡迎全台旅客今年秋季走進嘉義，展開一場充滿蜜糖香氣與光影驚喜的秋日大探險。
活動策展人、華裔設計師黃偉豪說，活動視覺核心以小熊維尼與小豬、跳跳虎、屹耳等經典角色為主軸，手持象徵希望與夢想的紅色氣球，伴隨繽紛彩帶飄落、優雅融入光影森林之中，營造喜悅氛圍，同時扣合嘉義市「木都」意象，展現人文、城市與地景和諧共生獨特風貌。
觀光新聞處長鄭雅文說，嘉義市光織影舞9月25日至10月11日在北香湖公園登場，展期橫跨中秋與雙十連假，每晚18時至22時點亮園區，今年規畫10大超人氣光影藝術裝置展區，以繽紛設計打造夢幻光藝空間，設置多處拍照打卡亮點，邀請大家在光影氛圍中漫步。
此外，每逢周末假日，現場還有視覺與聽覺兼具的藝術表演，假日下午16時「Sweet Market 微笑市集」集結排隊特色美食、文創品牌與生活選物，讓大家都在光影與人群之中，享受北香湖公園日夜不同的風景，打造屬於嘉義市、跨世代共享的中秋記憶。
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