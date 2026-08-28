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南區國稅局9月4日舉辦稅月微光講堂市集 邀民眾共度知性時光
財政部南區國稅局將於9月4日（星期五）在台南文化創意產業園區舉辦115年度防制菸品稅捐逃漏及廉政宣導活動「稅月微光講堂市集：月圓廉心 稅月團圓」，結合稅務倫理講堂、稅月微光市集及菸捐廉政闖關活動，邀請民眾在輕鬆愉快的氛圍中認識菸捐與廉政。
國稅局表示，當日下午1時30分首先登場「稅務倫理講堂」，邀請會計師、記帳士、記帳士及報稅代理人等相關專業人士參與；下午2時古蹟出張所前廣場，「稅月微光市集」熱鬧登場，現場集結特色攤商及美食，讓民眾可以逛市集、品嚐美食，享受悠閒的午後時光。
除此之外，還結合防制菸品稅捐逃漏、廉潔反貪、誠信透明等議題，透過「菸捐廉政闖關活動」，讓大家好吃好玩長知識。現場除了填問卷送好禮，前200名完成闖關的民眾，可獲得早鳥禮1份，數量有限、送完為止。南區國稅局特別利用這次活動呼籲民眾支持合法菸品，如發現有疑似違規私劣菸品，請撥打菸品逃漏稅檢舉專線0800-867-890。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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