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嘉義縣首辦「廉政」音樂創作賽徵件至10月12日 獎金最高3萬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今年舉辦廉政音樂原創徵選大賽，開放全國高中職、大專校院學生及社會人士參加，徵件內容以「廉潔誠信」為主題，曲風不限，流行、民謠、RAP、爵士等皆可，不得使用AI製作，獎金最高3萬。縣長翁章梁今天邀具備音樂才華的民眾踴躍投稿，傳遞光明的正向能量。

縣府表示，演唱語言不限，包含國語、臺語、客語、英語及其他語言均可報名，鼓勵不同世代及多元文化背景的創作者參加，將邀專業音樂人評審，即日起至10月12日截止徵件，經專業評審初選後，遴選15組優秀作品晉級決賽，11月3日以公開發表音樂會形式演唱。

翁章梁說，音樂甄選從今天開始，大家可以開始報名，思考如何為這個社會傳遞光明面，讓大家活得更自在，只要不貪、不犯法，就會活得很自在，而該如何把這個「廉潔誠信」的感覺寫出來，以更貼近民眾生活方式傳遞，就要邀請有意願創作的好朋友們一起來投稿。

政風處長郭建毅說，今年首度以音樂作為廉政宣導媒介，盼藉由音樂跨越年齡、文化與語言的感染力，作品不必過於八股、教條式，希望能透過歌詞傳遞光明面及正向意涵，就像樂團縷之光原創作品「日頭光」傳遞光明一樣，報名連結 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepiQ-EpN3fIJlFk55nlnlukCyipa-O_3QDC7zImfRETt68Eg/viewform?usp=dialog。

嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年首辦「廉政」音樂創作賽，即日起徵件至10月12日。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 廉政 音樂

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