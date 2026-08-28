嘉義縣拚2035年終結原鄉、外配肺結核 6504人完成潛伏感染篩檢

嘉義縣衛生局推動「阿里山鄉Free TB」及「外籍配偶潛伏結核篩檢」專案，針對原鄉及外籍配偶等族群強化結核病防治，累計完成6504人潛伏結核感染篩檢，縣長翁章梁今天參加成果發表會，盼透過主動篩檢及早發現、治療，朝2035年消除結核病目標邁進。

翁章梁頒發感謝狀給移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任武淑賢、天主教聖馬爾定醫院衛教師陳怡秀、嘉義基督教醫院感染科醫師陳怡仁、嘉義市陽明醫院感管組長蔡衣玲及大林慈濟醫院胸腔內科醫師陳易宏，感謝各界投入結核病防治。

衛生局表示，2020年推動胸部X光巡迴篩檢車深入部落，串聯全台51家院所，由醫師遠端即時判讀，阿里山鄉民每年免費1次胸部X光檢查，累計篩檢1萬5244人次，發現2名結核病個案；潛伏結核感染篩檢2491人，355人呈陽性，336人接受預防性治療，301人完成療程，完治率逾9成。

此外，縣府針對外籍配偶針對不同族群規畫防治策略，透過公私協力推動潛伏結核篩檢，降低語言、文化及生活環境造成的篩檢障礙，目前累計篩檢4013人，其中659人呈陽性，531人接受預防性治療，440人完成療程，完治率達83%。

翁章梁表示，過去肺結核曾是嚴重疾病，隨著醫療進步，防治策略也從發病後治療逐步前移至潛伏感染階段，透過及早發現、及早治療降低發病風險。他呼籲民眾配合政府篩檢及防治措施，讓公衛、醫療及社區共同守住防疫防線。

嘉義縣拚2035終結阿里山鄉及外籍配偶肺結核，已有6504人完成潛伏感染篩檢。圖／嘉義縣政府提供