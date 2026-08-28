嘉義市光影藝術展讓小熊維尼夜色中發光 9月25日起溫暖陪伴

嘉義市光影藝術展9月25日起在北香湖公園療癒登場，展期橫跨中秋與雙十連假，今年以迪士尼「小熊維尼」為主題延伸創意，結合戶外地景與光影變幻，打造「光影森林」。

嘉義市長黃敏惠透過新聞稿表示，今年適逢「小熊維尼」原作出版100週年，各地展開多項慶祝活動，嘉義市榮幸躬逢其盛，運用光影藝術重新轉譯這部世紀經典，讓熟悉的故事在夜色中煥發全新魅力。

嘉義市觀光新聞處長鄭雅文說明，活動選擇「小熊維尼」作為策展主題，將焦點轉向「溫暖陪伴」，透過這部跨世紀經典作品所傳遞的真摯友誼與知足常樂意涵，引領民眾放慢腳步，在城市生活中尋找簡單而珍貴小幸福。

嘉義市觀光新聞處表示，2026嘉義市光織影舞－光影藝術展邁入第7年，將於9月25日至10月11日登場，今年活動規模再升級，規劃10大超人氣光影藝術裝置展區，以繽紛童趣設計打造夢幻光藝空間。

市府表示，光影藝術展期間，每逢假日還加碼輪番上演視覺與聽覺兼具的頂級藝術表演，且假日每天下午登場的微笑市集，將集結特色美食、文創品牌與生活選物。