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台南捷運藍線拚發包 施工「黑暗期」交通、商圈衝擊大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標，沿線設置B01至B10等10座高架車站及1座仁德機廠。圖／台南市交通局提供
台南捷運第一期藍線統包工程已上網公告招標，沿線設置B01至B10等10座高架車站及1座仁德機廠。圖／台南市交通局提供

台南捷運第一期藍線工程已進入招標前置階段，統包工程目前已上網公告招標，預計9月底截止投標，南市議員蔡筱薇質疑市長黃偉哲卸任前能否順利動工？且後續施工對沿線交通及商圈造成的衝擊，尤其目前中華東路周邊已有店家反映人行步道等工程影響生意，甚至出現歇業情形，要求市府提前規畫施工期間配套，避免進入「施工黑暗期」。

蔡筱薇也建議，市府可研議施工期間相關房屋稅、營業稅減免措施，降低沿線居民及商家的負擔，不要等到民眾受影響後才被動處理。

財稅局代理局長陳家慶表示，捷運施工期間若超過1年，房屋稅可依規定減徵20%；營業稅部分，若施工影響超過1個月，小規模營業稅也會與國稅局協調，後續將配合交通局工程期程，辦理相關減稅及稅負措施。

交通局長王銘德表示，捷運藍線統包工程已公告招標，第一次招標預計9月底截止投標；若無廠商投標，將進行第二次公告，並檢討招標條件，包括工程經費、工期及其他廠商反映事項。市府希望今年能順利完成招標，由廠商得標。

不過，王銘德指出，藍線採統包工程方式辦理，廠商得標後仍須進行細部設計，約需1至2年，因此並非得標後立即全面進入土建施工，實際高架土建及機電工程，仍須待細部設計完成到一定程度後陸續展開。

蔡筱薇表示，市府除了拚工程進度，更應提前思考施工期間交通壅塞、道路及人行空間受影響，以及沿線店家營業受到衝擊等問題。目前中華東路人行道施工，已造成店家客流減少、生意慘淡，甚至關門歇業。未來藍線正式施工後，若道路施工範圍擴大，可能進一步衝擊沿線交通及商業活動，因此市府應提前提出完整的交通維持及店家協助方案。

蔡筱薇表示，減免金額或許有限，但至少代表市府對施工期間受影響居民及商家的體恤，應提前做好相關規畫，讓地方不要獨自承擔捷運建設所帶來的施工成本。

她也提到，捷運藍線施工與鐵路地下化後的都市空間重整，其實可以同步思考。未來從大橋車站至保仁路約5.94公里的綠園道，將是東區重要的公共空間，除了綠園道及休憩設施，也應將自行車道納入整體串聯規畫，逐步連接生產路、崇德路、仁德保生東路、文華路二段、十鼓園區及奇美博物館，形成完整的休閒及觀光路網。

工務局代理局長王建雄表示，綠園道基本設計已將自行車道納入，至於後續與周邊路網串聯，將再與相關單位討論；現階段會先完善綠園道基本路段及斷點，再逐步向外延伸。

台南市議員蔡筱薇上午總質詢聚焦台南捷運藍線何時可動工，並要求市府提前因應施工「交通黑暗期」。圖／取自台南市議會直播
台南市議員蔡筱薇上午總質詢聚焦台南捷運藍線何時可動工，並要求市府提前因應施工「交通黑暗期」。圖／取自台南市議會直播

藍線 捷運

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