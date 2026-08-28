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一年只賣一次 雲林隱藏版不二坊蛋黃酥今開放預購

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣勞工職業技能促進會職訓中心主任張明華表示，學員製作的蛋黃酥一年只賣中秋這一檔期。記者陳雅玲／攝影
雲林縣勞工職業技能促進會職訓中心主任張明華表示，學員製作的蛋黃酥一年只賣中秋這一檔期。記者陳雅玲／攝影

中秋節將至，雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」，年年開放預購即秒殺額滿，今年即日起開放預購，預計分5天出貨。

斗六職訓中心蛋黃酥由烘焙班學員製作，指導老師是70多歲的鄭勝正，他曾在不二坊更名前的「不二家」擔任烘焙師傅多年，退休後回到斗六開設麵包店，因無人接手，已結束營業，10多年前開始在職訓中心授課，傳承一身烘焙功夫。

雲林縣勞工職業技能促進會職訓中心主任張明華表示，鄭勝正指導學員製作蛋黃酥，學員與親友分享後，不少人品嚐後讚不絕口，認為口感、風味不輸市面上知名蛋黃酥，紛紛來電想要購買，經評估製作蛋黃酥可讓學員實際練習接單、製作、包裝及出貨等完整流程，5年前開始在中秋節前限定推出販售，一年只賣一次。

張明華表示，近年蛋黃酥一開賣，預購即秒殺額滿，還有消費者說這是「雲林隱藏版不二坊」，今年蛋黃酥仍由鄭勝正帶領烘焙班學員製作，預計中秋節前分5天出貨，日期為9月10日、14日、17日、21日及23日。預購電話：05-5335799、0906-609268。

雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅鄭勝正（右）指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」，圖左為雲林縣勞工職業技能促進會職訓中心主任張明華。記者陳雅玲／攝影
雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅鄭勝正（右）指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」，圖左為雲林縣勞工職業技能促進會職訓中心主任張明華。記者陳雅玲／攝影

雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣勞工職業技能促進會附設斗六職訓中心每年由不二家退休的老師傅指導學員製作蛋黃酥，一年僅開賣一次，因口感、風味獲消費者好評，被網友封為「雲林隱藏版不二坊」。記者陳雅玲／攝影

蛋黃酥 不二坊 中秋節

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