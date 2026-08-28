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台南0822豪雨災害 房屋稅等減免「從寬、從速、從簡」辦理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市0822豪雨災害，財政稅務局表示，針對淹水的受災房屋，將依淹水深度及居住事實分級減免。圖／台南市財稅局提供
台南市0822豪雨災害，財政稅務局表示，針對淹水的受災房屋，將依淹水深度及居住事實分級減免。圖／台南市財稅局提供

0822連日低壓帶強降雨造成部分地區淹水，台南市政府財政稅務局表示將秉持市長黃偉哲指示採「從寬、從速、從簡」原則協助民眾辦理房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅減免，以減輕受災市民經濟負擔。

財政稅務局表示，針對淹水的受災房屋，將依淹水深度及居住事實分級減免：淹水50公分以上且有居住事實者，1樓116年期房屋稅全額減免1年；淹水15公分以上、未達50公分且有居住事實者，1樓116年期房屋稅減半徵收1年。

財稅局將依各區公所提供的淹水救助金及慰助金清冊資料，主動辦理房屋稅減免或減半徵收，民眾不需要另外提出申請。

至於使用牌照稅係按日計徵，汽車及151cc以上機車如因災害受損，需修復後才能使用或無法再使用，車主應向監理機關辦理報停或報廢手續，並於災害發生日1個月內，向車籍所在地的地方稅捐稽徵機關申請退還車輛無法使用期間的使用牌照稅；如逕行修復而未辦理停駛，則可檢具災損及修車廠證明文件，申請退還車輛修復期間的使用牌照稅。娛樂稅部分，查定課徵娛樂稅的業者，如因災害影響而無法營業，可檢具相關證明申請扣減實際未營業天數娛樂稅。

市府表示，市長黃偉哲對0822低壓帶強降雨造成的災情及市民生活影響相當關心，已要求市府團隊持續掌握各地災情，協助受災民眾盡速恢復正常生活。財稅局也將配合災後復原工作，主動協助符合「淹水深度及有居住事實」條件的受災民眾辦理房屋稅減免，並積極輔導民眾辦理使用牌照稅、娛樂稅減免，透過實際租稅措施減輕受災家庭負擔，讓市民安心重建家園。

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