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台南熱氣球派對9月5、6日安平登場 市區就能體驗欣賞古都風光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供

台南熱氣球派對將於9月5日至6日在台南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場登場，台南市觀光旅遊局規畫熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊遊戲、闖關活動及特色市集等內容，從清晨、午後一路延續至夜間，邀請全台民眾到台南感受熱氣球升空的浪漫與城市派對的熱鬧氛圍。

其中，9月5日晚間將推出「光雕及無人機展演」，結合音樂、熱氣球光雕及無人機燈光演出，打造活動最大夜間亮點。今年無人機展演更以台南特色吉祥物為主題，集結人氣「在地大咖」，搭配運河百年、台南直航等城市意象，以一幕幕可愛圖像呈現台南在地特色與國際城市形象。

市長黃偉哲表示，安平是台南歷史與文化的發源地，擁有豐富古蹟、在地美食及運河風光，市府特別將熱氣球活動帶進市區，希望民眾不必舟車勞頓，就能近距離感受城市熱氣球的震撼，也能透過繫留體驗從高空欣賞古都與運河景致。

黃偉哲指出，熱氣球活動深受親子家庭及遊客喜愛，今年再次選在市區舉辦，就是希望降低參與門檻，也鼓勵遊客結合台南住宿、美食及周邊景點，規劃兩天一夜或三天兩夜小旅行，白天暢遊古都、夜間欣賞精彩展演，感受台南從早到晚的城市魅力。

觀旅局長林國華表示，活動兩天每天上午、下午各安排1場熱氣球繫留體驗，每場配置3顆繫留球，約可提供120人搭乘，一律採現場報名，每人500元。

為鼓勵遊客到台南住宿，現場憑今年7月至9月在台南住宿2晚以上的發票或收據，可優先購買熱氣球繫留體驗搭乘券，每人限購2張、每場限量20張。

此外，觀旅局也串聯近40家、持續增加中的台南在地旅宿、伴手禮及觀光工廠業者推出優惠。民眾憑活動電子文宣至合作店家消費，即可享有專屬優惠，實際優惠內容依各店家公告為準。

觀旅局提醒，參加熱氣球繫留體驗須依現場工作人員指示排隊及搭乘，主辦單位將視現場狀況及氣候條件調整搭乘人數。若遇風速、雨勢過大或氣溫過高等影響飛行安全情況，將取消飛行，已購票民眾可持搭乘券至活動服務台申請退費。

為方便民眾前往觀賞9月5日晚間光雕及無人機展演，當日下午2時起提供免費接駁車，往返台南轉運站與活動會場南島路。活動期間周邊道路也將實施交通管制，提醒市民及遊客提前規劃行程，留意現場交通管制及指引。

觀旅局另表示，目前入住台南還可參加「2026住宿台南－好康三重送」抽獎活動。民眾只要在11月1日前至活動網站登錄，並提供今年5月1日至10月31日期間入住台南合法旅宿的發票或收據，就有機會抽中星級旅館住宿券、美食餐券及多項好禮。

台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供

台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供

台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供
台南熱氣球派對9月5日及6日在安平登場，觀旅局邀請全台民眾相約台南，在熱氣球、光雕、無人機及城市夜景交織下，體驗不一樣的台南城市假期。圖／台南市觀旅局提供

熱氣球 派對 台南

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