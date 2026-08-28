布袋戲館換新東家！霹靂9月接手 片廠幕後祕辛搬進虎尾

雲林布袋戲館9月起將由霹靂國際多媒體接手營運，預計9月下旬配合「2026雲林國際偶戲節」試營運。霹靂表示，未來不只要帶進品牌與戲迷，更盼串聯不同流派、劇團、藝師及新世代創作者，將場館打造為「台灣布袋戲文化基地」，目標將每月均入館人次從8千提升至1.5萬人。

雲林縣政府今公布9月起由霹靂國際多媒體接手雲林布袋戲館營運。文化觀光處長謝明璇表示，原經營合約今年8月31日屆期，縣府重新招標評選，由霹靂國際多媒體取得營運權，將先進行館舍盤點、空間整理、人員及服務流程建置，並同步籌備後續活動，預計9月下旬配合雲林國際偶戲節試營運。

霹靂與縣府早在去年3月起展開密集合作，雙方在雲林布袋戲館陸續推出「東離來風」、「聖道流光」及「黃海岱與戲偶之道」3檔特展，從霹靂作品、經典角色到布袋戲大師黃海岱及戲偶工藝，吸引不少戲迷到館，也讓外界對霹靂接手後的營運方向更加關注。

霹靂表示，布袋戲館是全民的公共文化館舍，承載台灣整體布袋戲文化。此次接手，希望將公司數十年累積的內容製作、戲偶、操偶、編劇、口白、影像製作、角色IP、商品開發、行銷及跨界合作等產業資源導入場館，產生更大的文化加乘效益。

未來策展將鞥除了介紹布袋戲歷史、不同流派、藝師及戲偶工藝，也將提高館內劇院使用率，提供各劇團及創作者更多演出機會；戶外廣場則規畫結合假日演出、市集及節慶活動，並發展操偶、戲偶工藝、文化教育及親子體驗。目前雲林布袋戲館每月平均入館約8000人次，盼逐步提升至每月1萬至1萬5000人次。

謝明璇表示，場館既有常設展及假日推廣演出都會持續，未來也有機會引進霹靂文創商品，並透過展覽、活動及工藝師駐館，讓民眾一窺過去必須走進片廠才能看到的影視布袋戲製作過程，呈現更豐富、精緻的布袋戲文化。

雲林布袋戲館前身為虎尾警分局舊辦公廳舍，建於1920年，日治時期為台南州虎尾郡役所，1989年警分局搬遷後閒置，經地方倡議後於2001年列為歷史建築，修復後於2007年正式轉型為雲林布袋戲館。2014年起委外民間團隊營運。

雲林縣長張麗善表示，期待新團隊進駐後持續發揚布袋戲文化、豐富在地文化生活，透過文化軟實力讓世界看見雲林。

雲林布袋戲館今年9月起由霹靂國際多媒體公司接手營運。記者陳雅玲／攝影