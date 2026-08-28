下水道規畫15年沒更新？黃偉哲秀數據任內26.7公里下水道一次看

針對近期外界以雨水下水道規畫報告年份，質疑台南市多年未檢討與改善，台南市政府水利局表示，雨水下水道規畫並非單純以報告年份判斷有無建設，而是依都市發展、水文環境及實際治水需求持續「滾動檢討」，並透過全區及局部幹線檢討，銜接後續工程建設。

水利局指出，市長黃偉哲市長任內持續投入雨水下水道及防洪建設，向中央爭取近51億元前瞻基礎建設經費，完成26.7公里雨水下水道幹線及15座抽水站，全市雨水下水道整體實施率約達8成。

此外，市府也持續掌握既有下水道設施狀況，完成全市累計773公里雨水下水道普查檢視，並投入2.6億元修繕832處老舊、破損箱涵，強化既有排水系統功能；雨水下水道資料庫業務更連續3年獲中央評比全國第一。

水利局表示，面對近年極端氣候帶來短時間大量降雨，市府也不再侷限於等待全行政區重新規畫，而是針對實際發生積淹水的瓶頸路段，採取「局部幹線檢討」方式，加速找出問題、完成規畫並銜接工程。

水利局強調，下水道系統規畫並無明文規定需「每年」辦理重新檢討。依據相關法規精神，下水道規畫是依據整體都市發展、水文地貌變化及實際治水需求來推動。外界單以報告製作年份作為有無作為的依據，顯然是對水利法規與實務運作的誤解。

水利局表示，自2011年以來已完成包括原台南市6區、永康區、仁德區等19 個行政區之下水道規畫、檢討或局部規畫檢討，提升下水道設計保護標準至最高5年重現級距。

同時啟動「局部幹線檢討」對症下藥，例如東區透過仁德區崁腳排水分區X4幹線局部規畫檢討，推動東區文忠調節池新建暨周圍排水改善工程，改善東門路與自由路口長期積淹水問題；中西區則針對中幹線辦理局部規畫檢討，配合抽水站及雨水下水道改善工程，處理臨安路、民權路一帶排水問題。

另外，為配合和緯路五段延伸工程、預計2027年底通車的台南都會區北外環快速道路，以及推動中的「活化學產地轉型台南科技產業專區」，市府已於2023年完成中西區雨水下水道G幹線檢討規畫，強化西賢里整體雨水排水機能。

水利局強調，黃偉哲任內的治水工作並非只有興建新設施，也包括既有下水道普查、老舊箱涵修繕、抽水站建置及排水系統檢討，透過「新建＋維護＋檢討」同步推動，逐步提升台南防洪能力。

面對近期短短數日累積雨量超過千毫米的極端降雨，市府期間全面啟動68座抽水站，總抽排水量超過6200萬噸。水利局表示，極端氣候下局部地區仍可能出現積淹水，市府將持續針對排水瓶頸滾動檢討，並加速推動改善工程。

黃偉哲也相當重視下水道及防洪建設，多次親自進入下水道現場勘查，了解排水系統實際運作及工程需求，要求市府持續從基礎建設著手，提升城市面對極端降雨的防洪韌性。