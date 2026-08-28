擺脫最胖城市！雲林擴大「健康地圖」 今年將增69店家

運動部二○二四年調查評比雲林肥胖率達百分之四十三點一，全國最高，衛生局去年開辦減重活動，再整合縣內二七八間有健康餐飲的店家，推出「健康地圖」引導民眾吃得健康；衛生局表示，今年再增六十九間，且會以獎勵誘因，提高民眾用健康地圖到店消費。

健康地圖以地圖形式標註店家，點入後會顯示販售品項的健康資訊，包括便當店的香酥排飯「使用碘鹽及減少用鹽量」、豆漿店的三色吐司「減糖」。健康地圖上北港鎮一家咖啡甜點店業者蘇峯毅說，有約一成的人看到標示來詢問或購買，近來詢問度也明顯增加，可見「呷健康」是共同追求的飲食目標。

衛生局長曾春美說，去年開辦減重活動，成功把肥胖率降到百分之四十點五，低於全國平均，全國排名也降至第七，去年也協助店家結合社區營養師輔導，透過食材選擇、烹調技巧朝減糖、減鹽、減油、增加蔬菜及全穀雜糧等方向改善，再推出「健康地圖」。

曾春美指出，為帶動更多餐飲業者加入健康地圖，今年祭出更多元獎勵方案，包括拍攝宣傳片、免費協助菜單設計、提供專屬設計留言燈等，輔導範圍也從街區小吃延伸至飯店及觀光旅宿，共增加六十九家入列。

副縣長陳璧君也說，未來續擴大招募地圖成員，並以獎勵誘因提高民眾善用健康地圖，提升到店消費的意願。