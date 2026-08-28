南科四期 議員喊加速台86線斷點銜接「別只顧產業開發」

台南沙崙高鐵特定區將開發南科四期，面積五○六公頃、預估創造約三點六萬個就業機會，議員質詢說，若園區只利用既有道路，勢必加重地方交通負擔，中央不能只顧產業開發；市府表示，會持續爭取相關道路建設。

市議員杜素吟指出，高鐵特定區快速發展，省道台八六線尖峰時段已嚴重壅塞，現有路網狹窄且蜿蜒，加上南科四期，未來難以負荷交通量，台八六線側邊車道因河道、鐵路及交流道阻隔，共有七處斷點，應加速斷點銜接、側車道拓寬工程。

杜素吟另也要求開闢「勝利路延伸至仁和路」計畫道路，改善仁德與東區受國道一號阻隔、車流集中市道一八二線造成的壅塞，並拓寬高鐵特定區南端南三五二線、開闢「永成路一段跨三爺宮溪至仁德區中正西路」，強化南區、仁德以及高鐵特區交通串連。

市長黃偉哲表示，南科四期開發涉及交通、治水及生活環境，市府會持續與南科管理局溝通，盼園區開發與地方交通建設同步推進。

都發局代理局長林榮川說，市府已向行政院反映交通需求，本月卅一日將再與交通部討論聯外道路建設，希望中央給予較明確承諾，讓交通建設提前布局，並爭取列入專案計畫。

議員吳禹寰指出，南關線人口截至今年五月底達十八萬三七五○人，已超過東區十八萬二五六人，議員席次由五席增為六席，交通建設不能只集中新開發區，關廟、龍崎等舊聚落也應同步改善公共運輸及道路串連。

交通局指出，目前市區直達歸仁、關廟及龍崎公車每日雙向七十四班，其中卅六班延駛龍崎；歸仁、關廟往返高鐵台南站及高鐵特區每日雙向四十六班；小黃公車則提供關廟、龍崎每日雙向卅八班及預約服務。