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中元大普渡雲林只有這座廟不普渡 因為這廟是靈界的「警察局」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中元普渡各地方廟宇都大辦普渡會大拜拜，唯有西螺弓孝宮不辦普渡，係因主祀鍾馗爺。圖／張姓民眾提供
中元普渡各地方廟宇都大辦普渡會大拜拜，唯有西螺弓孝宮不辦普渡，係因主祀鍾馗爺。圖／張姓民眾提供

今逢中元節各地廟宇紛紛辦普渡法會大拜拜，到處熱鬧滾滾，雲林縣有一廟卻從來不辦普渡會，西螺鎮弓孝宮因主祀鍾馗爺，有神靈界的「警政署長」尊稱，廟方以「警察遇上通緝犯」巧妙比喻鍾馗與好兄弟的關係，一旦「通緝犯」碰見「警察」被逮捕，可就不好，所以才不辦普渡。

西螺弓孝宮主祀「伏魔大帝」（鍾馗爺），長年來每逢中元普渡大拜拜，該廟一直都沒辦普渡會，引人好奇。有民眾就指稱，「伏魔大帝」鍾馗爺，是降魔服妖之神，有神靈界「警政署長」的尊稱，其神廟公署就如同「警察局」。

中元節則是一般俗稱的各路好兄弟「出關」四遊之日，「好兄弟」難得出關到民間，不但家家戶戶大擺案宴款待，傳統也有許多敬拜好兄弟的民俗，供奉「鍾馗爺」的西螺弓孝宮則不辦普渡，引人好奇。

廟方總幹事廖坤標說明鍾馗爺廟不舉辦普渡的原因，他巧妙比喻指出，就如同民間的「警察局」辦活動，「通緝犯」怎麼可能會參加活動，一旦真的參加，就好比「自投羅網」，被上手銙逮捕，這樣也不太好，因此該廟農曆七月不辦普渡。

廖坤標表示，但弓孝宮有別於多數宮廟，在農曆七月都會暫停接受問事，鍾馗爺廟全年無休365天都有辦事，為信眾排解問題。

廖坤標指出，農曆七月間，信眾外出如有感到「不舒服」，都可以來鍾馗爺廟拜拜，求八卦符帶回家洗淨保平安。

中元普渡各地方廟宇都大辦普渡會大拜拜，唯有西螺弓孝宮不辦普渡，係因主祀鍾馗爺。圖／張姓民眾提供
中元普渡各地方廟宇都大辦普渡會大拜拜，唯有西螺弓孝宮不辦普渡，係因主祀鍾馗爺。圖／張姓民眾提供

雲林

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