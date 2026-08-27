國務機要費刪凍衝擊台南庇護工場 黃偉哲拚中秋訂單、亞航買千盒

中秋佳節將至，也是庇護工場產品銷售旺季。近期因中央相關預算刪減，影響部分社會福利推廣經費，也衝擊全台庇護工場中秋禮盒訂單與營運表現。台南市長黃偉哲為提高各界及民眾對庇護工場及產品的瞭解，加強宣傳推廣庇護產品，鼓勵市民朋友、工會、企業以實際行動，共同支持採購庇護工場產品。

黃偉哲表示，每年中秋節是庇護工場節慶禮盒銷售旺季，市府勞工局盤點各項資源，透過節慶宣傳行銷記者會、邀請知名代言人拍攝宣傳影片，以及舉辦「庇護列車宣導活動」，帶領民眾、企業及工會實際參訪庇護工場，了解產品製作過程，提升各界採購意願，降低訂單減少的衝擊。

勞工局長王鑫基表示，今年邀請藝人陳孟賢代言，協助拍攝宣傳影片及辦理中秋節行銷活動，同時號召粉絲採購庇護工場產品，也向企業福委會及工會積極推廣，鼓勵各界踴躍訂購。

王鑫基指出，台南共有7家庇護工場，今年各家推出多款中秋禮盒，從蛋黃酥、芋Q酥、茶心酥，到干貝醬、米香及客製化生活用品，品項多元，兼具送禮與自用需求，期能提升各界購買意願，彌平衝擊，永續經營。

目前已有亞洲航空響應，訂購庇護工場1000盒中秋禮盒，並將委由勞工局轉送台南市弱勢勞工家庭，讓中秋送禮同時傳遞關懷。

7家庇護工場中秋特色產品

展翼烘焙庇護工場「多寶閣雙層禮盒」：蛋黃酥搭配美味餅乾。06-2013217

喜憨兒台南庇護工場「烏金干貝醬禮盒」：與錦霞樓合作推出鮮美海味。06-2642527

小品食光烘培庇護工場「御品滿足盒」：蛋黃酥、芋Q酥、茶心酥及多款餅乾。06-2221615

菩提澄園庇護工場「柚見澄心禮盒」：腰果、蜜漬柚子乾、蜂蜜柚子爆米花及柚皮黑糖磚，亦適合素食者。06-5712342

蓮心園庇護農藝工場「果辣米香共好禮盒」：在地水果辣椒醬搭配友善米。06-6876008

吉茂庇護工場客製化「滿月如意兔耳包」。06-2901348

創義印務設計庇護工場「製作你專屬的月亮」客製化相框。06-2150218

民眾如欲採購庇護工場中秋禮品，可洽台南市勞工局06-2991111轉8459陳小姐或6687李小姐，或至勞工局網站查詢各家庇護工場聯絡資訊，透過實際消費支持身心障礙者就業，讓中秋送禮成為一份溫暖的支持與祝福。

台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供

台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供