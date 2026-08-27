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國務機要費刪凍衝擊台南庇護工場 黃偉哲拚中秋訂單、亞航買千盒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供
台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供

中秋佳節將至，也是庇護工場產品銷售旺季。近期因中央相關預算刪減，影響部分社會福利推廣經費，也衝擊全台庇護工場中秋禮盒訂單與營運表現。台南市長黃偉哲為提高各界及民眾對庇護工場及產品的瞭解，加強宣傳推廣庇護產品，鼓勵市民朋友、工會、企業以實際行動，共同支持採購庇護工場產品。

黃偉哲表示，每年中秋節是庇護工場節慶禮盒銷售旺季，市府勞工局盤點各項資源，透過節慶宣傳行銷記者會、邀請知名代言人拍攝宣傳影片，以及舉辦「庇護列車宣導活動」，帶領民眾、企業及工會實際參訪庇護工場，了解產品製作過程，提升各界採購意願，降低訂單減少的衝擊。

勞工局長王鑫基表示，今年邀請藝人陳孟賢代言，協助拍攝宣傳影片及辦理中秋節行銷活動，同時號召粉絲採購庇護工場產品，也向企業福委會及工會積極推廣，鼓勵各界踴躍訂購。

王鑫基指出，台南共有7家庇護工場，今年各家推出多款中秋禮盒，從蛋黃酥、芋Q酥、茶心酥，到干貝醬、米香及客製化生活用品，品項多元，兼具送禮與自用需求，期能提升各界購買意願，彌平衝擊，永續經營。

目前已有亞洲航空響應，訂購庇護工場1000盒中秋禮盒，並將委由勞工局轉送台南市弱勢勞工家庭，讓中秋送禮同時傳遞關懷。

7家庇護工場中秋特色產品

展翼烘焙庇護工場「多寶閣雙層禮盒」：蛋黃酥搭配美味餅乾。06-2013217

喜憨兒台南庇護工場「烏金干貝醬禮盒」：與錦霞樓合作推出鮮美海味。06-2642527

小品食光烘培庇護工場「御品滿足盒」：蛋黃酥、芋Q酥、茶心酥及多款餅乾。06-2221615

菩提澄園庇護工場「柚見澄心禮盒」：腰果、蜜漬柚子乾、蜂蜜柚子爆米花及柚皮黑糖磚，亦適合素食者。06-5712342

蓮心園庇護農藝工場「果辣米香共好禮盒」：在地水果辣椒醬搭配友善米。06-6876008

吉茂庇護工場客製化「滿月如意兔耳包」。06-2901348

創義印務設計庇護工場「製作你專屬的月亮」客製化相框。06-2150218

民眾如欲採購庇護工場中秋禮品，可洽台南市勞工局06-2991111轉8459陳小姐或6687李小姐，或至勞工局網站查詢各家庇護工場聯絡資訊，透過實際消費支持身心障礙者就業，讓中秋送禮成為一份溫暖的支持與祝福。

台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供
台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供

台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供
台南有7家庇護工場，每年中秋佳節是庇護工場節慶禮盒、產品銷售的旺季。圖／台南市勞工局提供

台南市勞工局今年邀請知名藝人陳孟賢代言協助拍攝宣傳影片及辦理中秋節辦理宣傳行銷記者會。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局今年邀請知名藝人陳孟賢代言協助拍攝宣傳影片及辦理中秋節辦理宣傳行銷記者會。圖／台南市勞工局提供

庇護工場 黃偉哲

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