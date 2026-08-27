總統府取消若竹兒300盒中秋禮盒 翁章梁：今年由縣府採購

中秋節將至，總統府原訂向身障團體訂購中秋禮盒取消，嘉義縣私立若竹兒智能發展中心也受影響，原獲總統府訂購300盒中秋禮盒取消。嘉義縣長翁章梁今到若竹兒行銷中秋禮盒，與身障者一起製作鳳梨酥，承諾由縣府採購禮盒，獲得機構人員、在場來賓掌聲歡呼。

翁章梁說，總統府國務機要費刪凍影響庇護工場採購計畫引發社會討論，賴清德總統去年向嘉義縣採購中秋禮盒，縣府今年將採購相同數量，希望社會人士因應中秋送禮，能優先採購身心障礙者、庇護工場的禮品，兼顧送禮心意發揮愛心，更穩定機構的收入來源。

翁章梁走進若竹兒智能發展中心烘培教室，換上帽子、圍裙及手套體驗製作鳳梨酥，在專業烘焙老師指導下，身障者展現平時訓練的熟練技巧與默契。嘉義縣精神康扶之友協會附設小太陽烘焙坊、嘉義縣身心障礙者聯合會附設庇護工場、嘉義縣福利商品銷售服務人員職業工會附設領航身心障礙者產業庇護工場也展示今年秋節禮盒。

社會局長張翠瑤表示，依據身心障礙者權益保障法各級政府機關、公立學校及公營事業應優先採購身心障礙福利機構、團體及庇護工場生產的產品與服務，可至優先採購網路商城-2026秋節專區 https://ptps.sfaa.gov.tw/festival/2026moonfestival 參觀選購。

嘉義縣長翁章梁今天到若竹兒體驗製作土鳳梨酥，協助行銷中秋節禮盒。圖／嘉義縣政府提供