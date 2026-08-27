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口湖光電案場淹水遭批 經濟部：本是低窪易淹區…不改善積水可撤照

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部針對雲林地區淹水是太陽光電案場所致的質疑提出說明。聯合報系資料照
經濟部針對雲林地區淹水是太陽光電案場所致的質疑提出說明。聯合報系資料照

雲林縣口湖鄉公所痛批鄉內太陽能光電案場沒有做好排水維護，並揚言不排除撤照。經濟部27日表示，口湖的太陽光電區域本來就是「地層下陷低窪易淹水」的地方，才被選為光電案場，並非安裝光電設備後造成淹水。

經濟部針對雲林地區淹水是太陽光電案場所致的質疑提出說明，能源署於雲林口湖鄉所劃設之太陽光電區域，本是選擇「地層下陷低窪易淹水」的不利農業經營區，以尋求最小範圍影響農業使用。是選擇淹水區裝設光電、並非裝設光電造成淹水。

有鑑於雲林低窪地區光電案場的淹水問題，能源署已於今年6月18日邀集雲林縣府及光電業者召開雲林不利農業經營區案場積水會議，會議有共識豪雨過後7日內將積水處理完畢，經通知限期改善，而不改善，得廢止其電業執照、同意備案或設備登記。

能源署表示，今（27）日已電洽雲林縣政府建設處及口湖鄉公所說明，已要求口湖光電業者依照上次會議共識盡速改善。

口湖鄉 淹水 經濟部

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