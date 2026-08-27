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台南首條捷運藍線拚動工 總經費327億成立採購廉政平台

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供
台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供

台南捷運第一期藍線進入工程發包前置階段，台南市政府今天宣布啟動「台南市先進運輸系統第一期藍線工程機關採購廉政平台」，透過跨機關合作與資訊公開，為台南首條捷運建設建立透明把關機制。

台南捷運第一期藍線總經費約327.31億元，路線北起永康大橋站，沿台1線行經永康區中華路、東區中華東路，至東區文化中心站後轉往東門路，延伸至仁德轉運站，全長約8.55公里，規畫設置10座高架車站及1座機廠。藍線未來將強化核心都會區聯外及轉乘功能，並逐步串聯其他捷運路網，帶動都市發展與區域經濟成長。

市長黃偉哲表示，台南捷運藍線是近年市府最重要的公共建設之一，工程涉及土建、軌道、機電及車輛等高度整合，攸關城市發展及市民期待。透過廉政、檢察、調查及審計等跨機關協力，提供專業諮詢與監督，降低履約風險與不當干預。他強調，廉政平臺不僅防弊，更是協助工程順利推進的重要機制，期盼在各界共同努力下，讓台南捷運走得更快、更好、更穩。

此外，市府將於交通局網站建置「藍線工程廉政平臺專區」，主動公開工程及廉政相關資訊，未來也將建立意見反映與溝通管道，讓市民及相關利害關係人能掌握工程推動情形、提供意見，共同強化外部監督力量。

台灣台南地方檢察署主任檢察官蔡明達表示，捷運工程涉及龐大公共資源及長期履約過程，廉政平台可透過司法與行政機關間的即時聯繫及資訊交流，發揮預防與預警功能。地檢署將持續與市府保持良好溝通，針對工程推動可能涉及的法律風險提供必要協助，如發現不法情事，也將依法積極查處，共同維護公共建設品質與公共利益。

記者會由黃偉哲主持，並邀集法務部廉政署南部地區調查組、行政院公共工程委員會、交通部鐵道局、台灣台南地方檢察署、法務部調查局台南市調查處、審計部台南市審計處等機關代表共同參與，透過司法、調查、審計、廉政及工程專業跨域合作，提前辨識並降低採購及履約風險，確保重大建設公開、公平、合法推動。

台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供
台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供

台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供
台南捷運第一期藍線工程採購廉政平台啟動。圖／台南市政府提供

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