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雲林縣政府與鴻海 攜手打造「公文大腦」智慧服務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

雲林縣政府與鴻海（2317）27日宣布攜手打造「公文大腦」智慧代理人服務，已完成階段性任務，提升公務行政效率成果豐碩！「公文大腦」運用鴻海CityGPT平台、鴻海研究院發展的AI模型優化技術及NVIDIA GB200運算資源，以約2萬份公文為訓練資料基礎，導入公文草擬、內容檢核、智慧引導及知識應用等功能，經過七個月的運作，成功協助公務同仁提升行政作業效率。

「公文大腦」以AI代理人協作為核心，由AI協助處理資料彙整、內容草擬及公文格式檢查等重複性作業，再由公務同仁進行專業判斷與最終確認，在維持既有行政制度及審核機制的前提下，降低第一線同仁作業負擔，將更多時間投入政策執行及民眾服務。雙方並透過第一線使用回饋持續優化系統，逐步建立兼顧資料安全、實務需求及人機協作的智慧公文服務模式。

雲林縣政府計畫處處長李明岳表示，縣府推動「公文大腦」，並非單純導入生成式 AI，而是希望從資料、技術、流程與實際使用情境出發，逐步建立安全、實用且能持續精進的智慧行政服務。為了更貼近實務應用，雲林縣政府依資料安全及隱私保護原則，篩選非機敏且去識別化處理的公文資料，並邀集各局處資深同仁遴選約5,000份優選公文，作為系統品質評估與後續精進的重要參考。

鴻海運用自主研發平台及模型優化技術，並透過自動化評估機制，從歷史資料中篩選約2萬份適用公文作為模型優化與實證驗證素材，相關運算與優化作業亦運用鴻海自主建構的GB200伺服器算力資源執行，在兼顧資料安全、自主可控及應用效率的前提下，從去年底開始合作專案，逐步提升公文內容完整度、格式與行政邏輯表現。

雲林縣長張麗善表示，縣府持續推動數位轉型與智慧治理，希望透過科技協助第一線同仁提升工作效率，進一步改善民眾洽公與行政服務體驗。未來隨著「公文大腦」逐步擴大應用，期望讓公務同仁能將更多時間投入政策執行、案件處理與民眾服務，持續提升縣府整體行政效能與服務品質。

鴻海科技集團園區長暨軟體事業負責人楊秋瑾表示，AI的價值不僅在於工具導入，更在於融入流程與營運，帶動組織持續優化。「公文大腦」是CityGPT在智慧治理的重要應用，透過與雲林縣政府的實務驗證，整合AI技術、業務流程與使用體驗，持續改善進步。未來將以此為基礎，擴展AI應用至更多治理場景，協助更多的城市提升政府服務效能。

截至115年7月底，「公文大腦」已完成初步小範圍實務測試，透過第一線公務同仁實際操作及意見回饋持續優化系統，後續將依軟硬體及系統環境整備進度逐步擴大使用範圍，使 AI 成為公務同仁日常行政作業的輔助工具，並透過持續的使用回饋與模型優化循環，逐步提升與實際行政流程的契合度。

鴻海 雲林 大腦

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