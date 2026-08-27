成大沙崙醫院定位「南部兒童醫療中心」取得建照、拚2032年完工

沙崙醫院預計8月底取得建造執照並進場施工，預計2032年分階段啟用，規畫病床664床、總人力約1001人，其中護理師需求達566人。面對全國醫療院所普遍面臨護理人力短缺問題，市議員吳禹寰今天質詢要求市府提前規劃沙崙醫院開院人力，避免未來重演護理人力不足導致「鎖床」情況。

台南市政府表示，沙崙醫院工程目前沒有延宕，除依期程推動建設，也將配合成大醫院分階段籌備人力，並持續強化護理人員留任及培育措施。

衛生局長李秀鳳表示，沙崙醫院建造執照已於今年7月向公會掛件，預計8月底取得建照核准，工程將依既定期程推動，定位為「南部地區兒童醫療中心」，除提供醫療服務，也將提升國家防災及戰備量能，並強化跨單位合作、重症轉診及重大傷病患調度。

在人力部分，衛生局表示，沙崙醫院包含兒童醫療中心，依病床數及服務量能估算，整體醫事人力約1001人，其中醫師174人、護理師566人，將以臨床照護人力為主要配置。考量大型醫院開院所需人力龐大，目前規劃初期由成大醫院支援部分人力並協助培訓，之後再依營運需求分階段進用，逐步補足醫療人力。

李秀鳳指出，成大醫院目前已與台南多所護理學校進行建教合作，將透過產學合作方式分階段培育護理人力。沙崙醫院第一階段所需的200多名護理人力，將由成大醫院支援，後續再依醫院開床及服務量能逐步補充，避免開院初期因人力不足影響醫療服務。

市長黃偉哲表示，沙崙醫院由中央出資興建、成大醫院負責經營，市府主要提供土地，但市府不會因此置身事外。依醫院規模及營運特性，相關人力整合仍應由成大醫院主責，但市府願意主動出擊，與成大醫院協商人力準備及相關配套，並配合成大醫院整合沙崙醫院計畫。

黃偉哲指出，市府與成大醫院是平等合作關係，未來將在此基礎上積極籌備沙崙醫院，配合成大醫院做好開院前各項準備，確保醫療量能能夠隨硬體建設同步到位。

對於護理人力留任問題，衛生局表示，市府去年編列480萬元推動「醫院人力留任試辦計畫」，從友善職場、薪資改善等面向著手，並配合中央夜班直接獎勵措施。相關措施也促成成大醫院加薪7%、安南托嬰中心等多元支持措施，增加護理人員留任誘因。

衛生局指出，南市執業護理師人數今年4月達1萬7118人，較去年增加411人，其中67.2%回流地區級以上醫院。自去年推動護理人力留任獎勵措施後，整體護理人力呈現上升後維持穩定的趨勢，今年各月人數也大致高於去年同期，顯示本市護理人力已有穩定成長。

衛生局今年4月已召開「護理人力因應研商會議」，邀集大型醫院研商留才及人力配置問題，預計10月召開第二次會議，後續並將每月監測各醫院開床情形及護病比，必要時召開人力因應會議，協調醫療院所人力配置，以兼顧大型醫院發展與基層醫療、社區照護需求。