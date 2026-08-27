《都更男女》9月登台中 范瑞君、岑永康演熟齡戀愛笑中有淚

演員范瑞君近期一邊拍攝八點檔、一邊隨舞台劇《都更男女》展開北中南巡演，9月5、6日將在台中市中山堂演出3場。范瑞君表示，舞台劇每一場演出都十分珍貴，台上演員與台下觀眾共同完成一齣戲，若劇場多一個空位，就少了一個人分享歡笑，希望台中觀眾把握機會進劇場，看一齣「劇情好看、音樂好聽，笑中帶著感動」的作品。

《都更男女》這齣戲娛樂性十足，劇情爆笑，還能從不同世代、不同家庭的故事中找到共鳴，現場常有觀眾從頭笑到尾。

劇中，范瑞君與岑永康飾演一對「黃昏之戀」情侶，兩人原本各自有伴，因喪偶、離婚重新恢復單身，到了人生下半場才展開戀情。不過，熟齡戀愛浪漫歸浪漫，現實問題也不少，正如劇中所說，「相愛是容易的，相處是困難的」，兩人的角色碰撞製造不少笑料。

岑永康笑說，自己每次與范瑞君對戲，都偷偷學習她的演出技巧，甚至有觀眾看完後認不出舞台上的他，直說「穿高腰褲、白髮平頭」的老男人竟然就是主播岑永康，讓他笑稱自己徹底拋開主播形象，也代表角色成功。

范瑞君在研究角色時也發現，戲劇、小說較少描寫「熟齡情侶」的關係，但隨著社會高齡化，這類伴侶其實愈來愈常見。她認為，熟齡戀愛和年輕時不同，兩人可能各自有子女，對彼此的感情、財產安排及未來傳承也都有不同想法，「哪些該共享、哪些該傳承、又要傳給誰？」都可能成為伴侶必須面對的課題。

之前演出後不少觀眾回饋「很有共鳴」，甚至有人因此鼓起勇氣，坦然面對伴侶，展開一場真心對真心的對話。她認為，《都更男女》表面上充滿笑料，實際上也讓觀眾看見不同世代家庭所面臨的真實課題。

台中場將演出3場，劇中3個家庭、不同世代的人生課題，「劇情好看、音樂好聽，連笑話都帶著感動人的力量」，呼籲喜愛舞台劇的觀眾把握機會進劇場，「沒有賣滿，真的很可惜。」

《都更男女》由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。台中場9月5日、6日於台中市中山堂演出3場，購票可洽udn售票網⁠https://tickets.udnfunlife.com/Application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P18P4HS6