健康城市調查台南六都第二 政策規畫「以小博大摘銀」

康健雜誌今天公布「2026永續健康城市大調查」，台南市在六都評比中勇奪第二名，僅次於台北市，更獲評審高度肯定政策規畫表現。康健指出，資源相對緊縮的台南，憑藉政策規畫優勢「以小博大摘銀」，整體表現超越新北、桃園、高雄及台中。

根據康健調查，今年從「健康成效」、「健康行為與風險因子」、「健康環境與醫療可近性」、「社經與安全」及「政策規劃」等5大面向、36項指標，全面檢視各縣市治理表現。其中，政策規畫面向透過專家評審及標準化方式進行評比，台南在此面向獲得高度肯定，並帶動整體評比躍居六都第二。

市長黃偉哲表示，城市健康是一項跨領域、長期累積的治理工程，從公共衛生、醫療照護、運動環境，到交通安全、社會支持及生活環境，都與市民健康息息相關。台南幅員廣大，城鄉發展條件各有不同，如何在有限資源下回應不同地區與族群需求，更考驗市府政策規劃及跨局處整合能力。此次獲得康健評審對政策規畫的高度肯定，是市府團隊共同努力的成果。

黃偉哲說，台南在城市規模、財政及資源條件上與部分直轄市有所差異，因此市府更重視資源的有效配置，以及政策能否真正回應市民需求。從問題盤點、政策設計到跨局處合作，希望讓有限的公共資源發揮最大效益。此次能在六都評比中名列前茅，顯示台南長期推動健康城市及整合治理的努力逐漸受到肯定。

台南市政府表示，健康城市的推動並非單一局處的工作，而是整體市政的共同目標。未來將持續透過跨局處合作，將健康概念融入城市規劃與各項公共政策，並依不同年齡層、生活型態及城鄉需求，持續精進健康促進與生活環境，提升市民健康福祉。