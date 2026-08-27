台南楠西鹿陶洋江家聚落古厝復建工程　首批預定12月完工

台南市楠西區歷史建築聚落群「鹿陶洋江家古厝」去年1月地震受損，復建工程同年10月起分批啟動，第一批預定今年12月完工，第二批也將持續推進。

台南市文化資產管理處今天告訴中央社記者，鹿陶洋江家聚落古厝震損復建工程共46戶申請補助，分為2批推動，第一批25戶共27棟已開工，整體進度9成，其中18棟完工，預定12月底前完成第一批工程。

文資處說明，鹿陶洋江家聚落建築格局跨越300年，從土埆厝、竹筒厝到紅磚厝，不同時代材料與工法層層交疊，尤其「牆」的演變更是台灣常民住宅建築史，從取土築牆、編竹夾泥到紅磚砌築，展現建築技術演進，也記錄先民順應環境、就地取材的生活智慧。

工程針對受損木構架、山牆及屋面進行修復，優先回收舊瓦再利用，延續聚落建築風貌與歷史紋理，同時辨識不同時期建築特色，保存材料與工法承載的文化訊息，讓古厝修回原貌，更延續原有生活脈絡。

文資處表示，鹿陶洋江家聚落古厝復建是300年聚落文化記憶的接續，將逐步恢復聚落生活環境與歷史風貌，保存土埆、竹筒、紅磚等建築技藝及在地生活智慧，讓古厝成為安心居住的家。

鹿陶洋江家聚落建築群是全台最大閩南式大型傳統農村聚落，佔地3.5公頃，保存相當完整，從清領起傳承20多代，大多族人雖已外移，仍保留祭祀、宗親會等傳統習俗。