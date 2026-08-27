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雲林擺脫「全國最肥胖縣市」 健康地圖引導呷健康深受好評
雲林縣一度被評比為全國肥胖率最高，衛生局整合縣內278家經營養師輔導推出減糖減鹽健康餐飲的店家資訊，去年推出「健康地圖」引導民眾吃健康，頗受好評，地圖店家表示，詢問度或購買率增約一成。衛生局說，今年已再陸續增加69家建構更完善地圖，期公私協力帶動全民健康。
衛生局說，運動部2024年一項調查，雲林縣18至64歲民眾BMI過重，肥胖率達43.1%為全國最高，除活動不足，可能與飲食精緻化及外食習慣等生活型態有關。40至65歲民眾健檢結果，血糖異常率為10.83%高於全國9.29%；血壓異常率31.33%高於全國28.96%；血脂異常率26.6%也與全國26.15%接近，反映出縣民健康指數。
局長曾春美說，衛生局先從改善肥胖率著手，去年開辦減重活動，成功把肥胖率降到40.5%，低於全國平均，全國排名也降至第7；去年並協助278店家結合社區營養師透過食材選擇、烹調技巧，輔導店家朝減糖、減鹽、減油、增加蔬菜及全穀雜糧等方向改善，再推出「健康地圖」，引導民眾呷健康。
北港健康地圖的一家咖啡、西點店家蘇峯毅表示，獲列健康地圖認證後，在店家門口、網路標示，有約一成的人看到標示來詢問或購買，近來詢問度也明顯增加，可見呷健康是共同追求的飲食目標。
曾春美說，為帶動更多餐飲業者加入健康地圖，今年祭出更多元獎勵方案，包括拍攝宣傳片、免費協助菜單設計、提供專屬設計留言燈等，輔導範圍也從街區小吃延伸至飯店及觀光旅宿，共增加69家入列，讓居民和遊客能有更多元選擇，享用更優質的健康餐飲。
副縣長陳璧君也說，未來會持續擴大招募地圖成員，並以獎勵誘因，提高民眾善用健康地圖到店消費的意願，打造友善健康飲食環境，民眾只要掃QRcode就能依鄉鎮市、餐飲類型與個人需求快速查詢相關資訊。
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