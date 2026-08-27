蘭潭音樂噴泉明天復演　大白熊相伴賞湖光水舞

嘉義市蘭潭夜間水舞明天回歸！蘭潭音樂噴泉完成設施設備維護、檢修及測試後，明晚恢復展演。市政府邀請市民及遊客白天漫步蘭潭、尋訪3隻特色大白熊，入夜後再欣賞結合水舞、燈光與音樂的噴泉演出，體驗蘭潭日夜不同風貌。

目前蘭潭共有3隻各具特色的大白熊，分別位於姊妹亭、環潭步道及泛月廣場，包括悠閒賞景的「放空大白熊」、拿起相機捕捉湖光山色的「攝影大白熊」，以及充滿人文氣息的「閱讀大白熊」。遊客可沿環潭公路散步或騎乘自行車，欣賞湖光山色之餘，也能逐一尋訪大白熊，增添旅程中的探索與拍照樂趣。

觀光新聞處表示，蘭潭音樂噴泉2016年啟用後，已成為蘭潭重要的夜間觀光特色。不過，今年初因降雨量偏少、水庫水位下降，為確保設備運轉安全，市府2月25日起暫停演出。隨著近期水位回升，市府完成相關設備檢修及測試，確認運轉正常後，明天恢復展演。夏令期間每天晚間7時30分、8時30分及9時30分各演出1場。

市長黃敏惠表示，蘭潭有嘉義市後花園美名，是市民休閒運動及遊客來嘉旅遊的重要景點。市府近年持續改善蘭潭周邊步道、休憩設施及景觀環境，此次音樂噴泉重新展演，也串聯今年陸續亮相大白熊裝置藝術，盼提供更多元的遊憩體驗。遊客可安排「白天賞景、夜晚看水舞」蘭潭遊程，白天尋找3隻大白熊、漫步環潭步道，入夜後再欣賞燈光、音樂與水舞交織噴泉展演，感受蘭潭從湖光山色到璀璨夜景的不同魅力。

嘉義市蘭潭夜間水舞明天回歸！蘭潭音樂噴泉完成設施設備維護、檢修及測試後，明晚恢復展演。市府邀請市民及遊客白天漫步蘭潭、尋訪3隻特色大白熊，入夜後再欣賞結合水舞、燈光與音樂的噴泉演出，體驗蘭潭日夜不同風貌。圖／嘉市府提供

嘉義市蘭潭夜間水舞明天回歸！蘭潭音樂噴泉完成設施設備維護、檢修及測試後，明晚恢復展演。市府邀請市民及遊客白天漫步蘭潭、尋訪3隻特色大白熊，入夜後再欣賞結合水舞、燈光與音樂的噴泉演出，體驗蘭潭日夜不同風貌。圖／嘉市府提供

嘉義市蘭潭夜間水舞明天回歸！蘭潭音樂噴泉完成設施設備維護、檢修及測試後，明晚恢復展演。市府邀請市民及遊客白天漫步蘭潭、尋訪3隻特色大白熊，入夜後再欣賞結合水舞、燈光與音樂的噴泉演出，體驗蘭潭日夜不同風貌。圖／嘉市府提供