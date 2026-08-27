雲嘉南酪梨評鑑 台南山上農民傅鏡州奪冠

雲嘉南地區安全優良酪梨今評鑑，台南市山上區農會輔導農民傅鏡州，在眾多競爭者中脫穎而出勇奪本屆評鑑冠軍，官田區農友陳永義、曾福德同獲季軍，陳世育獲優等，再度擦亮在地酪梨金字招牌。

其中，傅鏡州長期投入酪梨栽培，對品種特性、果樹生長及品質管理持續鑽研，從田間管理到採收，都秉持「品質第一」理念，努力讓每一顆酪梨都呈現最佳品質。

山上農會也獲得輔導有功農會殊榮，農會說，本次評鑑邀集專家學者及產業代表組成評審團，針對參賽果品進行外觀、品質及相關項目評比，傅鏡州憑藉多年累積的栽培經驗與對果園管理堅持，獲得評審肯定，榮登冠軍寶座。

山上區農會總幹事許弘霖表示，山上區擁有良好農業環境，酪梨也是地方重要特色農產品之一。農會多年來持續輔導農民提升栽培技術、重視農產品安全及品質，並協助農民拓展行銷通路，讓山上優質農產品被更多消費者看見。

南市府農業局表示，酪梨近年深受國人喜愛，台南為國內重要酪梨產區，栽培品種相當多元。為鼓勵農友持續提升果品品質，透過酪梨評鑑方式，從果品品質及安全等面向進行評選，除肯定優秀農友栽培成果，也藉由競賽促進農友間相互觀摩與交流，持續提升國產酪梨整體品質及市場競爭力。

台南官田多位農民在雲嘉南酪梨評鑑也獲得季軍及優等殊榮。記者謝進盛／翻攝

南市府農業局表示，酪梨近年深受國人喜愛，台南為國內重要酪梨產區，栽培品種相當多元。記者謝進盛／翻攝

雲嘉南地區安全優良酪梨評鑑得獎名單出爐。記者謝進盛／翻攝