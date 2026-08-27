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萬鷺朝鳳候鳥季登場　梅山太興村迎來生態奇景

中央社／ 嘉義縣27日電

每年8月下旬至10月中旬嘉義山區年度生態盛事「萬鷺朝鳳」已揭開序幕；嘉縣文觀局表示，近期黃頭鷺先鋒現身，成千上萬隻黃頭鷺飛越梅山太興，宛如白龍迴繞山間令人驚嘆。

近日太興村民陸續拍到成群的黃頭鷺，沿著生毛樹溪谷由北往南移動，成群結隊掠過山谷；文觀局今天告訴中央社記者，在中秋節前後，鳥群數量可望更加可觀，夕陽映照下，萬鳥飛越山谷的景象相當震撼。

文觀局建議這期間每天的下午4時至6時前往賞鳥，太興村周邊可選擇「阿村師的家」、「草本傳奇」、「翔億樓民宿餐廳」及「大地茶席」等在地業者作為賞鳥據點。

文觀局提醒，鳥況容易受到天候、風勢及候鳥遷徙狀況影響，並非每天都能遇見大批鳥群，建議遊客出發前先與當地賞鳥點或店家聯繫確認近期鳥況，掌握最佳賞鳥時機，避免滿心期待上山卻敗興而歸。

除了追逐萬鷺飛舞的壯觀身影，文觀局也說太興村有豐富的茶文化與山林景致，多家茶農提供餐點、下午茶與茶體驗，想享受更悠閒的山間午後，也可預約「大地茶席」，選擇自己泡茶或由專業茶師服務，在茶香與山景中放慢旅遊腳步。

此外，還可順遊「太興飛瀑步道」，沿途聆聽溪流潺潺、欣賞山谷間飛瀑美景，或走訪「龍王金殿」、「泰興巖」、「太興岩步道」，感受太興村自然與人文交織的山林魅力。

奇景 生態 嘉義

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