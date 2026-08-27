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沙德爾颱風大雨雲林沿海淹水 適逢大海潮縣府提醒嚴加防災

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
連日豪雨台西部分地區排水一時無宣洩，造成道路淹水，經查係和大排淤積有關，地方民代期能早日清淤，以防災害再發生。圖／陳文求提供
連日豪雨台西部分地區排水一時無宣洩，造成道路淹水，經查係和大排淤積有關，地方民代期能早日清淤，以防災害再發生。圖／陳文求提供

沙德爾颱風環流帶來連日大雨重創南部，雲林沿海地區大雨加上海水倒灌仍傳出低窪地區淹水，颱風雖已北移，但氣象署仍預報今、明兩天仍將有雨，雲林縣府昨天召開防災工作會報，尤其未來兩天適逢大海潮，提醒民眾仍不可掉以輕心。

工作會報由縣長張麗善主持，召集府內水利、消防等相關單位討論防災，縣府提醒，除了山區嚴防雨水沖刷帶來土石滑落，今天及明天沿海地區適逢大海潮，已請水利處及沿海各公所注意低窪地區強降雨導致積淹水災情，必要時應先做好人員疏散作業。

同時也請農田水利署通盤檢討各鄉鎮市地區農水排水系統，減少因排水不良造成農水淹水致使農作物損壞，以降低農民損失。

受颱風環流帶來的雨勢，雲林各地連續下了多天大雨，雖未有太大災情，但雲林沿海包括台西及四湖三條崙一帶傳出疑因排水水門造成海水倒灌淹水造成部分農田泡水受損。

四湖鄉農民吳柑吉指出，他所種的六分多地甘藷，才剛種不久，因豪雨加上海水倒灌，使大量海水倒灌入田，作物泡水恐因鹽分過高帶來損失，未來幾天又有大雨和海潮，他們擔心海水再度來襲，請有關單位加強防範。

台西鄉代陳文求也在臉書貼文指出，台西有才寮大排淤泥堵塞，已通報過好幾年了，一直沒有改善，致使火燒牛稠大排無法排水通𣈱，連日豪雨使成許多地方淹水，和大排未能清淤有關，本月12日曾委請相關單位和專家會勘，期待中央和地方共同解決，以降低海水倒灌風險。

縣府水利處長許宏博指出，台西有才寮大排出海口段清淤涉及的經費龐大，約需一、兩億元以上，縣府已向中央爭取經費目前正在規畫中，至於這幾天豪雨，農田若有淹水或發現有任何水門有問題都可向公所或縣府反映，會盡速派員處理。

四湖鄉農民吳柑吉指他所種的甘藷因豪雨加上海水倒灌淹水，今天水雖已消退但擔心受海水浸泡，作物恐將不保。圖／吳柑吉提供
四湖鄉農民吳柑吉指他所種的甘藷因豪雨加上海水倒灌淹水，今天水雖已消退但擔心受海水浸泡，作物恐將不保。圖／吳柑吉提供

<a href='/search/tagging/2/沙德爾颱風' rel='沙德爾颱風' data-rel='/2/260431' class='tag'><strong>沙德爾颱風</strong></a>未直接衝擊雲林，但帶來豪雨不斷，縣府昨天仍召開防災工作會報，加強防範。圖／雲林縣府提供
沙德爾颱風未直接衝擊雲林，但帶來豪雨不斷，縣府昨天仍召開防災工作會報，加強防範。圖／雲林縣府提供

連日豪雨台西部分地區排水一時無宣洩，造成道路淹水，經查係和大排淤積有關，地方民代期能早日清淤，以防災害再發生。圖／陳文求提供
連日豪雨台西部分地區排水一時無宣洩，造成道路淹水，經查係和大排淤積有關，地方民代期能早日清淤，以防災害再發生。圖／陳文求提供

沙德爾颱風 淹水 沙德爾

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