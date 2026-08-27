停班日辦閉門茶敘遭投訴 故宮南院：獲員工同意且加發一日工資

嘉義縣8月24日停止上班、停止上課，故宮博物院南部院區暫停開放，但有南院員工向聯合報投訴，停班期間仍配合閉門茶敘活動出勤。故宮南院表示，經徵詢兩名同仁同意，提供計程車接送上下班，除當日薪資外，額外加發一日薪資，未來將持續落實安全評估與應變機制。

南院員工表示，工作群組原先通知停班，取消8月24日金選台灣味記者會，後來南院配合長官與廠商參觀，因經濟部產業發展署認為「風雨還好」，仍要與業者閉門茶敘，當時台南住家已淹水，讓員工冒雨叫車開店，與故宮南院委外經營計畫書抵觸，未確保員工人身安全。

故宮南院表示，今年與經濟部產發署合作推動專案，雖商品發表記者會取消，但評估天候及場地安全，全數業者決定改為閉門交流茶敘。活動前獲2名同仁同意出勤，商店提供計程車接送上下班，安排協助開啟商店，供合作業者拍攝展示商品，無強迫出勤情事。

故宮南院強調，對於特殊天候下同仁的辛勞表達由衷感謝，南院商店提供優於勞基法規定獎勵方案，除當日薪資外，額外加發一日工資；未來如遇天候不佳或停班停課訊息發布，將持續嚴格落實安全評估與應變機制，以同仁安全與權益為最優先考量。