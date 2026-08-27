中元節普渡農曆鬼月嘉邑行善團停工 行善團揭密為這個原因

今天中元節普渡，國內知名慈善團體位在嘉義市嘉邑行善團，每逢農曆7月都會暫停造橋工地施工1個月。這項延續多年傳統，讓新加入的志工好奇，「為什麼農曆7月就要休息1個月？」行善團表示，停工並非單純避諱或迷信，而是基於對傳統習俗、天地萬物的敬意，也讓長年投入造橋、鋪路工作的志工有難得休息時間。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉農曆7月，帶領志工向行善團供奉的城隍爺祭拜，感謝神明護佑，祈求志工及善心人士出入平安、諸事順利。嘉邑行善團義工奔走各地，從造橋、鋪路、施棺，到急難救助，只要有需要，志工不辭辛勞投入。花蓮馬太鞍溪災變發生後，行善團即時投入救災，協助災區重建。

行善團表示，工地多位於偏遠山區、溪流、田野及沿海地區，施工涉及整地、開挖、灌漿等工程。農曆7月民間習俗具特殊意義，因此行善團選擇暫停施工，少一分擾動、多一分敬意，讓志工安心。

「這不是害怕，而是有所敬、有所惜。」行善團指出，行善目的不只是完成工程，更希望志工「一起來，也要平平安安回家」。因此在城隍尊神前，除感謝神明護佑，也祈願參與造橋、補路、施棺及急難救助志工與善心人士平安健康。

除尊重傳統，農曆7月停工也是讓志工休息重要時刻。許多志工數十年來只要得知有橋要蓋，就從嘉義及外縣市趕赴工地，頂著烈日綁鋼筋、搬材料、灌水泥，一站就是數小時。對這群長期投入公益的志工，1個月停工陪伴家人、調養身體、重新蓄積體力。

行善團強調，志工以鋼筋、水泥搭建跨越溪流的「有形之橋」；農曆7月透過祭拜、普渡與祈福，延續慈善助人的「無形之橋」。農曆7月結束，工地重新開工後，志工將再度戴斗笠穿工作服，回山間溪畔與鄉野，一磚一石、一鏟一鏟，把各界善心化為通往平安與希望的橋梁。「農曆7月，工程暫歇，善念不歇。」行善團指出，暫停的是有形工程，沒有停下的是行善腳步；休息是為了走得更穩、更久、更遠，讓慈善精神延續。

今天中元節普渡，國內知名慈善團體位在嘉義市嘉邑行善團，每逢農曆7月都會暫停造橋工地施工1個月，圖為義工們出勤造橋情形。圖／截自嘉邑行善團臉書

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