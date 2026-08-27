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嘉義東石鄉漁民捕獲2尾「比幼兒大」巨無霸鮸魚　賣逾5萬元如中樂透

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉漁民「九龍」昨天上午從東石漁港駕駛拖網漁船，前往東石外海外傘頂洲一帶作業，下午返航，幸運捕獲2尾巨無霸鮸魚。同行的東石漁人「阿忠」看到35公斤巨無霸鮸魚，難掩興奮，張開雙手環抱魚身，直呼這次真的「賺到了」。圖／漁人「阿忠」提供
嘉義縣東石鄉漁民「九龍」昨天上午從東石漁港駕駛拖網漁船，前往東石外海外傘頂洲一帶作業，下午返航，幸運捕獲2尾巨無霸鮸魚。同行的東石漁人「阿忠」看到35公斤巨無霸鮸魚，難掩興奮，張開雙手環抱魚身，直呼這次真的「賺到了」。圖／漁人「阿忠」提供

嘉義縣東石漁民「九龍」昨天出海作業，費時6小時在外傘頂洲海域，以拖網幸運捕獲2尾超過百公分長的野生巨無霸鮸魚，其中最大一尾重達35公斤，另一尾30公斤，兩尾魚一上岸就被餐廳業者以每公斤850元搶購，總價超過5萬元，讓漁民直呼「像中樂透一樣開心」。

「九龍」昨天上午10時從東石漁港駕駛拖網漁船，前往東石外海外傘頂洲一帶作業，直到下午4時返航，幸運捕獲2尾巨無霸鮸魚。同行的東石漁人「阿忠」看到35公斤巨無霸鮸魚，難掩興奮，張開雙手環抱魚身，直呼這次真的「賺到了」，鮸魚通常春季出現，夏秋之交捕獲少見。

35公斤鮸魚就可賣到近3萬元，30公斤也有約2萬5000元價值。由於鮸魚屬高經濟魚種，數量少、大型野生魚難得，只要漁船捕獲大型鮸魚，往往還沒進港，餐廳業者就提前詢問搶著下訂。

游姓海鮮餐廳業者表示，鮸魚肉質細嫩、口感佳，台灣俗諺有「一鯧、二午、三鮸魚」、「有錢吃鮸，無錢免吃」說法，顯示鮸魚在飲

食文化高價值。鮸魚肉質介於海鱸魚與石斑魚之間，適合簡單料理，清煮鮮魚湯搭配薑絲，就能吃出魚肉鮮甜；魚鰾具經濟價值，可作為中藥材使用。

鮸魚美味，處理起來費工。魚鱗厚實大小如1元硬幣，必須使用電動刮鱗機才能快速處理，料理難度也比一般魚種高。業者說，鮸魚「物以稀為貴」，尤其大型野生鮸魚更是可遇不可求。捕捉巨無霸鮸魚除技術更要靠天時、海況與運氣。這次漁民「九龍」一網捕獲2尾，滿載而歸，讓餐廳業者搶購高檔野生漁產，滿足老饕胃口。

樂透 東石 漁民

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