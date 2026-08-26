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影／國軍第五作戰區重砲射擊 台中海線民眾聽到砲聲隆隆
國軍第五作戰區今天在海線地區實施年度「重砲射擊」任務，由陸軍聯兵234旅、聯兵586旅及陸軍58砲官兵操作建制火砲，依想定狀況完成射擊任務，驗證平時武器裝備妥善及作戰效能。台中海線地區許多人今天在住處聽到砲聲隆隆，多數人都知道是國軍演習。
今天重砲射擊，單位派遣155榴彈牽引砲、拖式飛彈車等2項武器裝備，依序實施「要域火殲射擊」、「反裝甲武器射擊」等課目，藉由實彈射擊驗證官兵平日勤訓精練成果，同時檢驗武器裝備妥善，提升作戰區整體防衛戰力。
台中海線地區今天訓場滿地泥濘，天氣悶熱，官兵仍秉持專業素養，熟悉各式作戰環境，依標準作業程序進行各項火砲射擊，以實戰化訓練，應對戰場可能的突發狀況，藉以累積部隊專業與經驗。
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