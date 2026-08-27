國一新生注意！雲林免試入學 超額比序增語言、寫作2項

雲林區高中免試入學超額比序制度確定調整，一一五學年度入學的國一新生開始，高中免試入學新增「語言認證」及「寫作測驗」項目，通過本土語或英語認證可得一分、國中教育會考寫作測驗的級分也可換算計分，盼透過制度引導重視語文及寫作能力。

依新制的「語言認證」項目，學生通過本土語或英語認證可取得一分；「寫作測驗」則採國中教育會考作文成績，六級分可得一分、五級分○點八分、四級分○點六分、三級分○點四分、二級分○點二分、一級分○點一分，未取得級分不計分。

四月廿九日雲林區高中入學推動小組會議中，斗六高中校長程俊堅提案將國中教育會考寫作測驗納入高中免試入學超額比序，經高中、國中校長共同討論後全數通過。

石榴科技實驗學校校長林俊賢表示，近年各項升學考試愈來愈強調文字表達及閱讀理解，「連題目都看不懂，甚至數學都可能考不好」，如果國中階段不重視作文，到了高中職才開始補強，時間相對有限，他目前在校內推動學生每周抽背兩首古典詩詞，初期曾有教師反對，但他認為閱讀、寫作及文學素養須長期累積。

縣府教育處長邱孝文說，由於教育部規定高中免試入學超額比序中，會考成績不得超過總積分百分之卅，雲林也同步調整「均衡學習」項目，原本健康與體育、藝術與人文、綜合活動、科技四大領域採計三項，改為四項全部採計，分數由九分提高至十二分，以兼顧新制配分及制度規範。